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Исмаил Шангареев. Встречи на берегу Персидского Залива: Карен Аванесян

Сегодня, 13:55

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Встречи на берегу Персидского залива - одна из самых ярких страниц моей жизни в Объединенных Арабских Эмиратах. Люди, которых я встречал здесь были разных национальностей, вероисповедания и уровня культуры, но каждый из них оставил в моей жизни свой неизгладимый след, подарив драгоценные минуты дружеского общения.


Карен Аванесян - «Заслуженный артист России», который своим редким талантом заслуженно снискал любовь публики. Самой масштабной площадкой для реализации творческих исканий Аванесяна, явился театр Евгения Петросяна «Кривое зеркало».


Можно спорить о достоинствах и недостатках этой площадки, но именно здесь Аванесян обрел своего зрителя по всей стране. На одной из наших первых встреч, Карен отметил, что роль Петросяна в его самореализации как артиста – бесспорна. Подчеркнув важность человеческих отношений в коллективе, где лидер при всей своей харизматичности, способен быть чутким и отзывчивым человеком.


Монологи артиста «Лицо кавказской национальности», «Подарок теще», «Наши везде», «Точно по расписанию», «Примета черная кошка», отличает не просто тонкий юмор, но и особая манера исполнения, которая несет в себе позитивные энергии, наполняя зал каким-то по-кавказски «домашним весельем».


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Исмагил Шангареев и Карен Аванесян в ресторане «Казань» (эмират Шарджа).


Во время беседы в ресторане «Казань» меня очень тронули слова Карена, о том, как «глубоко символично, что в Объединенных Арабских Эмиратах есть дом, язык не поворачивается сказать ресторан, объединяющий все народы бывшего Советского Союза. Сегодня - сказал Карен, - я сидел за одним столом с гостями из стран Балтии, Средней Азии, России и для нас не существовало границ, и я чувствовал себя как в старые добрые времена, просто среди друзей».


«Это твоя заслуга» - сказал он мне. Я вынужден был его поправить – «это наша общая заслуга, все мы по-прежнему понимаем друга-друга с полу слова». Да, я создал этот ресторан не как бизнес проект, а как, говоря словами Карена «общий дом» для всех соотечественников (нынешних и бывших), но главное это люди, объединенные общей исторической судьбой и всегда открытые для общения.


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Мы по-прежнему едины.


Мне понравилось сравнение, которое сделал Карен назвав Дубай (место куда он любит часто приезжать) – «машиной времени».

«Представляешь – сказал он, - в Москве холод, вьюга…Я сажусь в самолет и переношусь в лето, которое уже после выхода на трап самолета дарит Дубай. Была зима и тут же лето. Ведь я по сути – признается Карен, - восточный человек и московская зима - одно из моих самых нелюбимых времен года».


Любовь Карена к лету показалась мне настолько искренней, что я предложил ему разукрасить это «зимнее лето» всеми красками, которые только бывают в природе. Карен хотя и часто бывал в Дубае, но не видел одной из самых ярких его достопримечательностей – «Сада цветов» или, как его еще называют «Сада чудес».


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Исмагил Шангареев и Карен Аванесян в «Саду цветов» (эмират Дубай).


Этот сад похож на чудесную сказку, которую Вам рассказывает 100 миллионов цветов, из которых руками «истинных волшебников» созданы необычные ландшафтные фигуры. Я люблю это место, которое особенно нравится моим детям.


Карен восхищался этим многоцветием как ребенок, открывая для себя грандиозный по своим масштабам сад цветов, аналогов которому в мире больше нет. Все восхищало его в этом уголке аравийской пустыни, но более всего тот огромный труд и редкий талант, который вложили ландшафтные дизайнеры из Соединенных Штатов и Европы в это пространство современного чуда из цветов. Достаточно сказать, что уникальность этого «Сада чудес» отмечена премией Moselle и несколькими выигранными номинациями в Книге рекордов Гиннесса.


Видеосюжеты встречь с Кареном Аванесяном на берегу Персидского залива:


https://www.youtube.com/watch?v=KwQha8BSQyk


https://www.youtube.com/watch?v=dONvSOhXMAk


https://www.youtube.com/watch?v=We8pSvhnONI


https://www.youtube.com/watch?v=tuYpZNGJAGM


 

Мы гуляли среди цветов искренне радуясь этому миру, где для многих моих соотечественников - все дороги ведут в ресторан «Казань», ставший, по словам Карена, - «домом», местом удивительных встреч на Берегу Персидского залива.

 


Исмагил Шангареев, Стамбул, 2020 г.

 



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