Èñìàãèë Øàíãàðååâ Âûáîð íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ Ñîãëàñíî êðèòåðèÿì Àâèöåííû
Â Îáúåäèíåííûé Àðàáñêèé Ýìèðàòàõ, Àáó Àëè Èáí Ñèíà îäíà èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ôèãóð. È, íàâåðíîå, íå ñëó÷àéíî â àýðîïîðòó Äóáàÿ ìîæíî âñòðåòèòü ðîáîòà Àâèöåííû, è ïðàêòè÷åñêè ïî âñåé ñòðàíå îòêðûòû àïòåêè, íîñÿùèå íàçâàíèå «Ibn Sina». Â ìîåé íàó÷íîé ïóáëèöèñòèêå Àâèöåííå ïîñâÿùåíî îñîáîå ìåñòî (ñì. Óðîêè Èáí Ñèíû)
Ñîãëàñíî îäíîìó èç âûäàþùèõñÿ òåîðåòèêîâ ñîâðåìåííîãî áèçíåñà Ìàéêëà Ãåðáåðà «Ïðåäïðèíèìàòåëü ÿâëÿåòñÿ íàøèì ïðîðèöàòåëåì, ôàíòàçåðîì, òîé ýíåðãèåé, êîòîðàÿ íåîáõîäèìà äëÿ êàæäîãî íàøåãî ïîñòóïêà. Ïðåäïðèíèìàòåëüñêîå âîîáðàæåíèå ïðèîòêðûâàåò ïåðåä íàìè çàâåñó íàä áóäóùèì. Ïðåäïðèíèìàòåëü ÿâëÿåòñÿ êàòàëèçàòîðîì ïåðåìåí. Îí íèêîãäà íå æèâåò ïðîøëûì, ëèøü èíîãäà– íàñòîÿùèì è ïðàêòè÷åñêè âñåãäà– áóäóùèì. Îí ñ÷àñòëèâ, êîãäà ìîæåò ñàì ñîçäàâàòü îáðàçû «òîãî, ÷òî áóäåò, åñëè» è «åñëè áóäåò, òî, êîãäà».
Âèçóàëèçàöèÿ îáðàçîâ – ýòî íå òîëüêî ïà÷êè äåíåã íà âàøåì ðàáî÷åì ñòîëå èëèRolls-RoycePhantomó âàøåãî ïîðîãà, íî è ìíîãî òàêîãî, ÷òî ìîæåò ïîñëóæèòü ðàñøèðåíèþ âîñïðèÿòèÿ æèçíè, ñäåëàòü âàø áèçíåñ òâîð÷åñêîé ïëîùàäêîé.
Ïðåäñòàâèòü, ÷òî Àâèöåííà ïåðåñòóïèë ïîðîã Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) íå òàê óæ ñëîæíî. Áåëûå îäåæäû (÷åëîâåê êóëüòóðû Àäàá), ÷àëìà, áåçóïðå÷íûé àðàáñêèé ÿçûê (ÿçûê íàóêè ýïîõè Ìóñóëüìàíñêîãî Ðåíåññàíñà), ìàíåðû äîñòîéíîãî ÷åëîâåêà – âñå õàðàêòåðèçîâàëî áû åãî êàê íàøåãî VIP êëèåíòà. «Øåéõ àð-Ðàèñ» - ìîã ïðåäñòàâèòñÿ îí, íå âûçâàâ ó îêðóæàþùèõ îñîáîãî óäèâëåíèÿ, â ñòðàíå, ãäå ïðàâèòåëü Äóáàÿ Øåéõ Ìóõàììåä Èáí Ðàøèä Àëü Ìàêòóì ñâîáîäíî ãóëÿåò ïî óëèöàì.
ß ïðåäñòàâëÿþ, êàê áû ìû ñåëè çà ñòîë ïåðåãîâîðîâ, àðàáñêèé êîôå,ôèíèêè èç ðîäà àäæèâà (èõ ðåêîìåíäîâàë Ïðîðîê Ìóõàììàä, ìèð åìó è áëàãîñëîâåíèå Àëëàõà), âçàèìíûå ïðèâåòñòâèÿ, ïðèíÿòûå íà Âîñòîêå, íî îñîáåííî ó òþðêîâ, ê êîòîðûì ìû ñ Àâèöåííîé îòíîñèìñÿ ïî ñâîåìó ýòíè÷åñêîìó ïðîèñõîæäåíèþ.
Êàê ïîëîæåíî, ÿ ïðèãîòîâèëñÿ âûñëóøàòü ïîñåòèòåëÿ.
Àâèöåííà íà÷àë íåòîðîïëèâî ïåðåáèðàÿ ÷åòêè.
Âû, óâàæàåìûé, êîíå÷íî ñëûøàëè, «÷òî îò âûáîðà ìåñòà æèòåëüñòâà çàâèñèò çäîðîâüå è ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ÷åëîâåêà. Èçâåñòíû è ãëàâíûå ïðè÷èíû òîãî ïî÷åìó îäíî æèëèùå ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì çäîðîâüÿ, à â äðóãîì ëþäè ïîñòîÿííî ÷óâñòâóþò íåäîìîãàíèå» (Àáó Àëè Èáí Ñèíà. Êàíîí âðà÷åáíîé íàóêè, Ò. I. – Ïåð. ïîä ðåäàêöèåé ïðîô. Â.È.Èñõàêîâà).
ß âåæëèâî çàìåòèë, ÷òî çàâèñèìîñòü çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà îò ëàíäøàôòà è êëèìàòà ÿâëÿëàñü ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèÿ ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ öèâèëèçàöèÿõ ïðîøëîãî. Îäíèì èç ïåðâûõ, êòî âûäåëèë â òåñíîì ïðîñòðàíñòâå ìåäèöèíû îáøèðíóþ îáëàñòü ïîçíàíèÿ «÷åëîâåê – ïðèðîäà» áûë Ãèïïîêðàò.
Áëàãîæåëàòåëüíî êèâíóâ, Àâèöåííà ïðîäîëæèë ñâîþ ðå÷ü: «×òîáû äî êîíöà ïîíÿòü ïî÷åìó ýòî ïðîèñõîäèò îáðàòè âíèìàíèå, ãäå ðàñïîëîæåíî æèëèùå íà õîëìå èëè â íèçèíå, à òàêæå èññëåäóé, ÷òî íàõîäèòñÿ ïî ñîñåäñòâó – ãîðû, õîëìû èëè îâðàãè, êàêîâà ïî÷âà âîêðóã – ãëèíèñòàÿ îíà, áîëîòèñòàÿ èëè èëèñòàÿ, èëè æå â íåé èìååòñÿ ìèíåðàëüíàÿ ñèëà. Îáðàòè âíèìàíèå íà èñòî÷íèêè âîäû, èõ ÷èñòîòó, ñêîðîñòü òå÷åíèå è ãëàâíîå îòêðûòîñòü äëÿ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé. Óáåäèñü îáèëüíû ëè îíè, íåò ëè íåäîñòàòêà âîäû äëÿ ïîääåðæàíèÿ æèçíè ðàñòåíèé».
Ðàñ àëü-Õàéìà, âèëëû íà õîëìàõ, ïðîäóâàåìûõ ìîðñêèìè âåòðàìè.
Íåìíîãî ïîìîë÷àâ, îí äîáàâèë: «Çàòåì ñëåäóåò óáåäèòñÿ â òîì, ÷òîáû îêíà è äâåðè âûõîäèëè íà âîñòîê è íà ñåâåð; à òàêæå, ÷òîáû âîñòî÷íûå âåòðû ìîãëè ïðîíèêàòü â çäàíèå è ñîëíöå äîñòèãàëî ñâîèìè ëó÷àìè âñå äàæå ñàìûå äàëüíèå óãëû â æèëèùå, òàê êàê èìåííî ñîëíöå îçäîðîâëÿåò âîçäóõ âíóòðè ïîìåùåíèÿ»(Àáó Àëè Èáí Ñèíà. Êàíîí âðà÷åáíîé íàóêè, Ò. I. – Ïåð. ïîä ðåäàêöèåé ïðîô. Â.È.Èñõàêîâà).
Êóïèòü â Äóáàå âèëëó ñ ðåãóëèðóåìûì óðîâíåì èíñîëÿöèè.
ß ïîáëàãîäàðèë Øåéõà àð-Ðàèñà è íàïîìíèë, îá îïûòå åãî ïðåäøåñòâåííèêà Àáó Áàêðà àð-Ðàçè, êîòîðûé ïðè âûáîðå ìåñòà äëÿ ïîñòðîéêè ãîñïèòàëÿ â Áàãäàäå â ðàçíûõ ìåñòàõ ñòîëèöû îñòàâèë êóñî÷êè ìÿñà, áóëüîí è äðóãèå îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà, è ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ïîñëå ïîâòîðíûõ îïûòîâ âûáðàë òó ìåñòíîñòü, ãäå ãíèåíèå îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ ðàçâèâàëîñü ìåäëåííåå âñåãî.
Àâèöåííà îäîáðèòåëüíî êèâíóë â çíàê, ÷òî ïîìíèò íàñòàâëåíèÿ Àáó Áàêðà àð-Ðàçè. È çàòåì äàë ïîíÿòü, ÷òî ïåðåõîäèò ê ãëàâíîìó, ðàäè ÷åãî îí çäåñü. «Ïðèìîðñêèå ïîñåëåíèÿ îòëè÷àåò ïðèðîäíîå ðàâíîâåñèå, êîãäà æàðà è õîëîä óìåðåííûå, òàê êàê âëàãà ìîðÿ íå äà¸ò âîçäóõó ñèëüíî ïðîãðåâàòüñÿ, ñîõðàíÿÿ â íåì ëåãêîñòü è ñâåæåñòü ìîðñêèõ âåòðîâ. Âîçäóõ çäåñü âëàæíûé è íåñåò â ñåáå öåëèòåëüíóþ ñèëó»(Àáó Àëè Èáí Ñèíà. Êàíîí âðà÷åáíîé íàóêè, Ò. I. – Ïåð. ïîä ðåäàêöèåé ïðîô. Â.È.Èñõàêîâà)
Ïåðñïåêòèâíûå ïðîåêò ïëàâó÷èå äîìà â Äóáàå â äóõå ðåêîìåíäàöèé Àâèöåííû
Òðåáîâàíèÿ Àâèöåííû, êàê âðà÷à íàìíîãî îïåðåäèëè ñâîå âðåìÿ è ôîðìèðóÿ áàçó ïðåäëîæåíèé íàøèì êëèåíòàì, ìû êîíå÷íî, â ïåðâóþ î÷åðåäü ó÷èòûâàåì, íàñêîëüêî ïðåäëàãàåìàÿ íåäâèæèìîñòü îòâå÷àåò ýòèì âûñîêèì íîðìàòèâàì çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Ìû íå ïðîñòî ïðîäàåì Âàì æèëüå, íî, ïðåæäå âñåãî, äóìàåì î òîì, ÷òî îíî ïðèíåñåò â Âàøó æèçíü, è çäîðîâüå â ïåðå÷íå îáÿçàòåëüíûõ óñëîâèé ñäåëêè, ñòîèò ó íàñ íà ïåðâîì ìåñòå.
Èòîãîì íàøåé áîëåå ÷åì 10-ëåòíåé ðàáîòû íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ÎÀÝ ñòàëà ïîáåäà â ðåéòèíãå Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå. Ñîãëàñíî âûâîäàì Independent Expert Group (UAE),Äóáàéñêîå Àãåíòñòâî Íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) – Òîï-1 Real Estate àãåíòñòâî â Äóáàå, èìåþùåå áîëåå ÷åì äåñÿòèëåòíèé îïûò ðàáîòû, îáëàäàþùåå îäíîé èç ñàìûõ îáúåìíûõ áàç ðûíêà íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ, êîòîðàÿ íå çàìûêàåòñÿ ýìèðàòîì Äóáàé, à îðèåíòèðîâàíà òàêæå íà ðûíêè íåäâèæèìîñòè Àäæìàíà è Ðàñ àëü-Õàéìû.
Âîçâðàùàÿñü ê èäåÿì âèçóàëèçàöèè â äóõå Ìàéêëà Ãåðáåðà, êîòîðûé áûë óáåæäåí, ÷òî«ïðåäïðèíèìàòåëüñêîå âîîáðàæåíèå ïðèîòêðûâàåò ïåðåä íàìè çàâåñó íàä áóäóùèì», äîáàâëþ ê ýòîìó, è ïðîøëûì, Àâèöåííà íå ñëó÷àéíî çàøåë ê íàì â Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè.
Èñòèííûå ëèäåðû ëþáÿò òåõ, êòî èäåò âïåðåäè, êòî ãîòîâ èñêàòü íîâûå ïóòè è ïðèíèìàåò ñìåëûå ðåøåíèÿ.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ-DAN Real Estate).
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ïðàâèëà èãðûÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ ÀðàáñêèõÎáùåñòâî
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Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝÎáùåñòâî
Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõàÎáùåñòâî
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèåÎáùåñòâî
Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè ÄóáàÿÃîðîä
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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðàÃëàâíîå
ÔÁÊ îïóáëèêîâàë äàííûå î íåäâèæèìîñòè ãëàâû Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐîññèèÎáùåñòâî
Ðåâîëþöèþ â ñôåðå íåäâèæèìîñòè ïðîãíîçèðóþò ýêñïåðòûÎáùåñòâî
Ðîññèÿí îáëîæàò íîâûì íàëîãîìÃëàâíîå
Ó÷åíûå íàçâàëè ïðåäåë æèçíè ÷åëîâåêàÇäîðîâüå
Ðûíîê íåäâèæèìîñòè: ïðàâèëà èãðû ìåíÿþòñÿ ñ 1 èþëÿÈíôðàñòðóêòóðà
×òî èçìåíèòñÿ â æèçíè ðîññèÿí â íîÿáðåÃëàâíîå
Â íåçàêîííûõ íîâîñòðîéêàõ Ñî÷è ïðîäîëæàþò ïðîäàâàòü êâàðòèðûÑî÷è
Ó÷åíûå âûÿñíÿëè, êîãäà ñóïðóãè ïåðåñòàþò âîçáóæäàòü äðóã äðóãàÇäîðîâüå
«Äîìà íà þãå» ïðàçäíóåò 9 ëåò!Ãëàâíîå
Ðîññèÿíå îáåäíåþò îò íîâîãî íàëîãàÃëàâíîå
ÂÎÇ ïðèçíàëà ãîðÿ÷èå êîôå è ÷àé èñòî÷íèêîì ðàêàÇäîðîâüå
Íåäâèæèìîñòü áóäóò ñòðàõîâàòü îò ñòèõèéíûõ áåäñòâèé ïî çàêîíóÈíôðàñòðóêòóðà
Àñòðîíîìû óêàçàëè çîíó ñóùåñòâîâàíèÿ èíîïëàíåòíîé æèçíèÑîáûòèÿ
Äåâóøêà âûæèëà, îïîçäàâ íà ñàìîëåò, ðàçáèâøèéñÿ â ÐîñòîâåÎáùåñòâî
Ñïàñàåò ëè ìàñêà è îêñîëèíîâàÿ ìàçü îò ãðèïïà?Ãîðîä
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Áåñïëàòíóþ çåìëþ íà÷íóò ðàçäàâàòü â 2016 ãîäóÃîðîä
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Æåíùèíàì â Ðîññèè ðàçðåøàò ìåíüøå ðàáîòàòüÃîðîä
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