Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ
Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà – ëåãåíäà ñîâðåìåííîãî èñëàìîâåäåíèÿ è ìîé áîëüøîé äðóã, ïîñåòèëà ÎÀÝ â ðàíãå ïî÷åòíîãî ãîñòÿ íà ïðîõîäèâøèõ Äíÿõ Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè. Îäíà èç ñàìûõ òàëàíòëèâûõ ïåðåâîä÷èêîâ è èíòåðïðåòàòîðîâ ñîäåðæàíèÿ Êîðàíà, Èìàí Âàëåðèÿ, âîøëà â èñòîðèþ ìóñóëüìàíñêîé êóëüòóðû êàê ÿðêèé ïðîñâåòèòåëü èñëàìñêîé äóõîâíîñòè â ðóññêîÿçû÷íîì ìèðå.
Øåéõ Çàéä óòâåðæäàë: "Èñëàì äàåò æåíùèíàì èõ çàêîííûé ñòàòóñ, è ïðèçûâàåò èõ ðàáîòàòü âî âñåõ ñåêòîðàõ, ïîçâîëÿþùåì îêàçûâàòü èì ñîîòâåòñòâóþùåå óâàæåíèå".
Ñåãîäíÿ æåíùèíû â ÎÀÝ çàíèìàþò ìíîãèå ìèíèñòåðñêèå ïîñòû (Ìèíèñòåðñòâî òîëåðàíòíîñòè, Ìèíèñòåðñòâî ñ÷àñòüÿ, Ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ìîëîäåæè), ðóêîâîäÿò êðóïíûìè îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè(ê ïðèìåðó, Ïðåäñåäàòåëü Êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà Ýìèðàòà Øàðäæà), è ýòî îòâå÷àåò òðàäèöèÿì ïî÷èòàíèÿ æåíùèíû â èñëàìñêîé êóëüòóðå. Íî Èìàí Âàëåðèÿ - ñëó÷àé îñîáûé, êàê è åå ðîëü â ñîçäàíèè, ïîæàëóé, ñàìîãî óíèêàëüíîãî ïåðåâîäà Êîðàíà.Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî ñïåöèàëèñòû Èñëàìñêîé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé àêàäåìèè Àëü-Àçõàð Àëü Øàðèô (Êàèð,Åãèïåò) ïðîâåëè äîñêîíàëüíûé àíàëèç ïåðåâîäà Êîðàíà, ñäåëàííîãî Èìàí Âàëåðèåé, âíåñëè ñâîè ïðàâêè è äîïîëíåíèÿ (ñ êîòîðûìè îíà ñîãëàñèëàñü), èäàëè ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå, ÷òî«Ïåðåâîä âûïîëíåí â èñòèííî èñëàìñêîì äóõå è òðàäèöèÿõ».
Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà íà ãîðå Àðàôàò
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íà ðóññêîì ÿçûêå ñóùåñòâóåò ëèøü 12 ïåðåâîäîâ Êîðàíà, ïåðâûé èç êîòîðûõ ñäåëàí åùå âî âðåìåíà ÏåòðàI. Ïåðåâîä Âàëåðèè Ïîðîõîâîé ñòàë åäèíñòâåííûì êàíîíèçèðîâàííûì â èñëàìñêîì ìèðå ïåðåâîäîì Êîðàíà íà ðóññêèé ÿçûê. È ÿ, öåëèêîì è ïîëíîñòüþ, ðàçäåëÿþ ìíåíèå îäíîãî èç êðóïíåéøèõ âîñòîêîâåäîâ À.Å. Áåðòåëüñà, êîòîðûé îòìåòèë, ÷òî «Âïåðâûå Êîðàí çàçâó÷àë íà ðóññêîì ÿçûêå. È ïóñòü âîñòîêîâåäû çàíèìàþòñÿ ôèëîëîãèåé Ñâÿùåííîé Êíèãè. Íî âïåðâûå â Êîðàíè÷åñêîé øêîëå âîñòîêîâåäåíèÿ Ðîññèè ïðîäåëàíà ðåëèãèîçíàÿ ðàáîòà è ýòî çàìå÷àòåëüíî ñäåëàëà Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà».
Õîòåë áû îò ñåáÿ äîáàâèòü, ÷òî ýòîò îãðîìíûé òðóä Èìàí Âàëåðèè ðàçäåëèë ñ íåé, ïîñâÿòèâ ýòîìó âñþ ñâîþ æèçíü, åå ñóïðóã -äîêòîð Ìóõàììàä Ñàèä Àëü-Ðîøä,ãëàâíûé ðåäàêòîð âñåõ å¸ òðóäîâ.Ýòî óäèâèòåëüíàÿ ñåìüÿ, â êîòîðîé òâîð÷åñêîå ñîäðóæåñòâî äâóõ ó÷åíûõ èñëàìîâåäîâ, ñî÷åòàåòñÿ ñ íà ðåäêîñòü íåæíûìè îòíîøåíèÿìè, èñêðåííåé ëþáîâüþ è óâàæåíèåì ê äðóã äðóãó.
Äîêòîð Ìóõàììàä Àëü Ðîøä ìîé äîáðûé äðóã, ìû íå ðàç âìåñòå ðàáîòàëè íàä ðàçëè÷íûìè, â òîì ÷èñëå, îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèìè ïðîåêòàìè ìåæãîñóäàðñòâåííîãî óðîâíÿ. Îäíèì èç òàêèõ ïðîåêòîâ áûëà îðãàíèçàöèÿ Äíåé Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè â ÎÀÝ.
Âñòðå÷àÿ Èìàí Âàëåðèþ â ÎÀÝ, ÿ èñïîëüçîâàë èíôðàñòðóêòóðó è îðãàíèçàöèîííûå âîçìîæíîñòè ãðóïïû êîìïàíèé âî ãëàâå ñ Äóáàéñêèì àãåíòñòâîì íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ), êîòîðîå ïðåêðàñíî ñïðàâëÿåòñÿ ñ îðãàíèçàöèåé ïîäîáíûõ âèçèòîâ.È íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìû ïðåäëàãàåì êóïèòü êâàðòèðû â ÎÀÝ, îòêðûòü áèçíåñ â ÎÀÝ, ÄÀÍ îáëàäàåò ðàñøèðåííûì ôóíêöèîíàëîì äåéñòâèé ïî îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ïî÷åòíûì ãîñòåì, îäíîãî èç êîòîðûõ – Äíåé Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè, áûëà Èìàí Âàëåðèÿ.
Èìàí Âàëåðåÿ Ïîðîõîâà è äîêòîð Ìóõàììàä Ñàèä Èáí Ðîøä.
Èìàí Âàëåðèÿ íå òîëüêî áëåñòÿùèé ëåêòîð, ñîáèðàþùèé ïîëíûå çàëû áëàãîäàðíûõ ñëóøàòåëåé, íî âäóì÷èâûé è î÷åíü âíèìàòåëüíûé ñîáåñåäíèê, âñåãäà ãîòîâûé âûñëóøàòü ìíåíèå îïïîíåíòà. Åé íå ñâîéñòâåííà îðòîäîêñèÿ, êàê òåïåðü ãîâîðÿò «ïî óìîë÷àíèþ», è ýòî åå î÷åíü âûãîäíî îòëè÷àåò îò íåêîòîðûõ ìîèõ çíàêîìûõ çíàòîêîâ èñëàìà.
Ñ Èìàí Âàëåðèåé ìîæíî ãîâîðèòü î Êîðàíå äî áåñêîíå÷íîñòè. Çíàíèÿ, êîòîðûå îíà äåìîíñòðèðóåò ïîðàæàþò ðåäêèì àêàäåìèçìîì, ñòðåìëåíèåì ñòðîãî ñëåäîâàòü áóêâå ïåðâîèñòî÷íèêà, èçáðàâ âûñîêèé ïàòåòè÷åñêèé ñòèëü ïåðåäà÷è äóõîâíûõ ñìûñëîâ Ñâÿùåííîé Êíèãè.
Îò ìíîãèõ èçâåñòíûõ ïåðåâîä÷èêîâ åå îòëè÷àåò íå òîëüêî âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, íî ãëóáîêàÿ âåðà. Èìàí – Âåðà, òàê îíà íà ñåáÿ íàðåêëà, ïðèíÿâ èñëàì, è ýòî íå ïðîñòî òâîð÷åñêèé ïñåâäîíèì. Ýòî ñèìâîë âûáîðà âåðû âî Âñåâûøíåãî, êîòîðûé äëÿ ðóññêîãî ÷åëîâåêà âñåãäà ìíîãî çíà÷èë.
Äîêòîð Ìóõàììàä Àëü Ðîøä, Âàëåðèé Ðóçèí, Ñâåòëàíà Ñìèðíîâàè Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â ãîñòÿõ ó Àáäóëëû Àëü Ãóðåéð.
Îäíèì èç ïåðâûõ, êòî ñïîíñèðîâàë èçäàíèå Êîðàíà â ïåðåâîäå Èìàí Âàëåðèè áûë Àáäóëëà Àõìåä Àëü Ãóðåéð, êîòîðûé íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿåòñÿ ñàìûì êðóïíûì èíâåñòîðîì îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ íà Áëèæíåì Âîñòîêå.
Âî âðåìÿ Äíåé Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè â ÎÀÝ Èìàí Âàëåðèÿ ñìîãëà ïîñåòèòü ïàòðèàðõà ýìèðàòñêîãî áèçíåñà è âûðàçèòü åìó ñâîå óâàæåíèå è áëàãîäàðíîñòü çà ïîääåðæêó ïðè îäíîì èç ïåðâûõ èçäàíèé Êîðàíà â åå ïåðåâîäå íà ðóññêèé ÿçûê.
Ïðîáëåìà èíòåðïðåòàöèé Êîðàíà íà ðóññêîì ÿçûêå ïðåäìåò ñåðüåçíûõ èññëåäîâàíèé ñïåöèàëèñòîâ. Âûñîêî îöåíèâàÿ ïåðåâîä÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü Èìàí Âàëåðèè õîòåë áû îòìåòèòü, ÷òî òåêñòû Êîðàíà íåñóò â ñåáå ðåäêóþ ñèëó ïîäëèííîñòè è âñåëåíñêîé çíà÷èìîñòè. È ïðåäñòàâëÿåòñÿ çàêîíîìåðíûì, ÷òî íå òîëüêî â ìóñóëüìàíñêîì ìèðå, íî, è â ìèðå Çàïàäíîé öèâèëèçàöèè, â òîì ÷èñëå â ðîññèéñêîé äóõîâíîé êóëüòóðå, Êîðàí áûë ïðåäìåòîì ïîñòèæåíèÿ â òâîð÷åñòâå Ïóøêèíà, Ëåðìîíòîâà, Áóíèíà, Òîëñòîãî è äð.
Â ìîåì ôóíäàìåíòàëüíîì èññëåäîâàíèè «Èñëàì è ìèð: Âîñòîê ãëàçàìè êëàññèêîâ» (ñîàâò. Í. Ëàòûïîâ), ðàñêðûòû ìîòèâû è ïîäõîäû ê ïåðåâîäó ôðàãìåíòîâ Êîðàíà íà ðóññêèé ÿçûê â êëàññè÷åñêîé ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ãäå ïðàêòè÷åñêè íåò ïåðåâîäîâ êàê òàêîâûõ, íî åñòü èíòåðïðåòàöèè, êîòîðûå íàöåëåíû íà ðàñêðûòèå äóõîâíûõ ñìûñëîâ Ñâÿùåííîé Êíèãè ìóñóëüìàí.
Íå óìîëÿÿ çàñëóã Èìàí Âàëåðèè Ïîðîõîâîé, íå ìîãó íå îòìåòèòü óíèêàëüíîñòü èíòåðïðåòàöèé îòäåëüíûõ ñóð Êîðàíà â ïîýçèè Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà, Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà è Èâàíà Áóíèíà.
Êíèãà «Èñëàì è ìèð: Âîñòîê ãëàçàìè êëàññèêîâíà Ìåæäóíàðîäíîé êíèæíîé ÿðìàðêå â Ìîñêâå (àâãóñò,2017 ã.).
Òåìà ðàñêðûòèÿ âûñîêèõ ñìûñëîâ Êîðàíà äëÿ âñåõ íàðîäîâ ìèðà – íåèñ÷åðïàåìà, è êàæäûé, êòî êàê Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà, ïîñâÿùàåò ñâîþ æèçíü äåëó ñëóæåíèÿ èäåàëàì Ñâÿùåííîé Êíèãè, ïîìîãàÿ ëþäÿì îòêðûòü äëÿ ñåáÿ ãëóáèííûå ñìûñëû åå ñîäåðæàíèÿ, äîñòîèí íîñèòü èìÿ Èìàí, è áûòü èñòî÷íèêîì ëþáâè è ïî÷èòàíèÿ â ìèðå èñëàìà.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – Îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ-DAN Real Estate).
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó ÐîññèèÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íîâûå òåíäåíöèè ðàñøèðåíèÿ ñåêòîðà òþðêîÿçû÷íûõÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ×åëîâåê Àìôèáèÿ â ÎÀÝÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòüÎáùåñòâî
Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝÎáùåñòâî
Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõàÎáùåñòâî
Çàãàäêè èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà: Êàâêàçñêèå òàòàðûÎáùåñòâî
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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðàÃëàâíîå
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Ðóññêèé ÿçûê: ïðîñòðàíñòâî òþðêî-ñëàâÿíñêîãî áèëèíãâèçìàÃëàâíîå
Ðîññèÿíîê õîòÿò ïîîùðÿòü äåíüãàìè çà ðîæäåíèå ïåðâåíöà---
Â ñåòè ïîÿâèëàñü ðàñøèôðîâêà çíàêîâ, êîòîðûìè äîìóøíèêè ïîìå÷àþòÃîðîä
Ñòàëà èçâåñòíà ëè÷íîñòü ïîëèöåéñêîãî, ñïàñøåãî ðåáåíêà èç ëåäÿíîéÎáùåñòâî
Â ÐÏÖ îäîáðèëè çàìåíó ïîïà íà êóïöà â ñêàçêå ÏóøêèíàÑîáûòèÿ
Æåíùèíà âåñîì â 272 êã ðîäèëà 18-êèëîãðàììîâîãî ðåá¸íêàÇäîðîâüå
Ó÷åíûå ðàññêàçàëè î ãëàâíîé óãðîçå ÷åëîâå÷åñòâóÎáùåñòâî
Òàíöóþùàÿ ñòàòóÿ â ÷åñòü Ñòàíèñëàâà è Ëþäìèëû ÏîïîâûõÃëàâíîå
Â îëèìïèéñêîé ñòîëèöå ó÷àñòíèêè øîó «Ãîëîñ» îòæèãàëè ïîä ïåñíèÑî÷è
Èãèë îïóáëèêîâàë âèäåî êàçíè ðîññèÿíèíàÏðîèñøåñòâèÿ
Ó÷åíûå íàøëè ïðè÷èíó ïîÿâëåíèÿ àëëåðãèèÇäîðîâüå
Ïîÿâèëèñü íîâûå âåðñèè êàòàñòðîôû â ñàìîëåòà À321 â Åãèïòå (ÔÎÒÎ,Ãëàâíîå
Ó÷åíûå ïðåäñêàçàëè, ÷òî ìèð çàõëåñòí¸ò îïàñíûé âèðóñÏðîèñøåñòâèÿ
«Àðìèÿ èñëàìà» îáúÿâèëà Ðîññèè âîéíóÃëàâíîå
Ìîäåëü ñèñòåìû ïðîäîâîëüñòâåííûõ êàðòî÷åê íàïðàâëåíà â ïðàâèòåëüñòâîÃîðîä
Ñàìûå äîðîãèå ðåñòîðàíû â ìèðåÑîáûòèÿ
Äîì – ìóçåé Âàëåðèè ÁàðñîâîéÑî÷è
Ôèëèïï Êèðêîðîâ åäåò íà ×åðíîå ìîðå ñ ïîâàðîì, à Íþøà - ñ ðîäèòåëÿìèÑîáûòèÿ
Âåíèàìèí Êîíäðàòüåâ è Âëàäèìèð Åâëàíîâ ñîâåðøèëè îáúåçä ÊðàñíîäàðàÃîðîä
Âåòåðàíîâ âîéíû ìîãóò îñâîáîäèòü îò ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãèÃîðîä
Ïî ìîáèëüíîé ñåòè ìîæíî áóäåò ñâÿçàòüñÿ ñ àâòîìîáèëåì è äîìàøíåéÃîðîä