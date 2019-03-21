Зимнее и летнее время хотят вернуть в Краснодаре
Эксперты считают, что перевод стрелок позволит россиянам эффективнее использовать световой день.
С инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Барышев. Народный избранник внес на рассмотрение своих коллег законопроект, предусматривающий ежегодный перевод часов. Стрелки переводить предлагается в марте и октябре, об этом сообщае тРИА Новости со ссылкой на текст документа.
Автор инициативы отметил, что сезонный перевод времени позволит работающим россиянам эффективнее использовать световой день. Также россияне смогут меньше уставать на работе и больше отдыхать, что положительно скажется на здоровье, об этом сообщает «ВашГород».
- Из анализа астрономических параметров следует, что в настоящее время в большинстве регионов страны наблюдаются чрезмерно ранние рассветы на протяжении большей части года и чрезмерно ранние закаты на протяжении всего года, что вызывает у населения вполне объяснимое и справедливое недовольство,—акцентирует внимание Барышев.
Источник:Privet-Rostov.ru
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