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Зимнее и летнее время хотят вернуть в Краснодаре

21-03-2019, 14:07

Эксперты считают, что перевод стрелок позволит россиянам эффективнее использовать световой день.

 

Зимнее и летнее время хотят вернуть в Краснодаре


С инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Барышев. Народный избранник внес на рассмотрение своих коллег законопроект, предусматривающий ежегодный перевод часов. Стрелки переводить предлагается в марте и октябре, об этом сообщае тРИА Новости со ссылкой на текст документа.

 

Автор инициативы отметил, что сезонный перевод времени позволит работающим россиянам эффективнее использовать световой день. Также россияне смогут меньше уставать на работе и больше отдыхать, что положительно скажется на здоровье, об этом сообщает «ВашГород».

 

 

- Из анализа астрономических параметров следует, что в настоящее время в большинстве регионов страны наблюдаются чрезмерно ранние рассветы на протяжении большей части года и чрезмерно ранние закаты на протяжении всего года, что вызывает у населения вполне объяснимое и справедливое недовольство,—акцентирует внимание Барышев.

 

Источник:Privet-Rostov.ru



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