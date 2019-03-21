Зимнее и летнее время хотят вернуть в Краснодаре

Эксперты считают, что перевод стрелок позволит россиянам эффективнее использовать световой день.

С инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Барышев. Народный избранник внес на рассмотрение своих коллег законопроект, предусматривающий ежегодный перевод часов. Стрелки переводить предлагается в марте и октябре, об этом сообщае тРИА Новости со ссылкой на текст документа.

Автор инициативы отметил, что сезонный перевод времени позволит работающим россиянам эффективнее использовать световой день. Также россияне смогут меньше уставать на работе и больше отдыхать, что положительно скажется на здоровье, об этом сообщает «ВашГород».

- Из анализа астрономических параметров следует, что в настоящее время в большинстве регионов страны наблюдаются чрезмерно ранние рассветы на протяжении большей части года и чрезмерно ранние закаты на протяжении всего года, что вызывает у населения вполне объяснимое и справедливое недовольство,—акцентирует внимание Барышев.

Источник:Privet-Rostov.ru