Доступ в соцсети для россиян хотят ограничить до трёх часов в день

С инициативой выступил депутат из Санкт-Петербурга Андрей Анохин.

Народный избранник предлагает практически запретить россиянам пользоваться интернетом. Он разработал законопроект, предусматривающий ограничение использования соцсетей до трех часов в день. Все пользователи соцсетей возрастом до 18 лет должны будут проходить обязательную регистрацию через портал Госуслуги.

- Таким образом депутат предлагает оградить людей отнегативного воздействия сети. Поего мнению, люди уходят ввиртуальную реальностьитеряют связь среальностью настоящей,- сообщает «ВашГород».

Самое интересное, что проект он опубликовал в социальных сетях, и попросил, как можно активнее комментировать его идею.

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Источник:Privet-Rostov.ru