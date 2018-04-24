Доступ в соцсети для россиян хотят ограничить до трёх часов в день
С инициативой выступил депутат из Санкт-Петербурга Андрей Анохин.
Народный избранник предлагает практически запретить россиянам пользоваться интернетом. Он разработал законопроект, предусматривающий ограничение использования соцсетей до трех часов в день. Все пользователи соцсетей возрастом до 18 лет должны будут проходить обязательную регистрацию через портал Госуслуги.
- Таким образом депутат предлагает оградить людей отнегативного воздействия сети. Поего мнению, люди уходят ввиртуальную реальностьитеряют связь среальностью настоящей,- сообщает «ВашГород».
Самое интересное, что проект он опубликовал в социальных сетях, и попросил, как можно активнее комментировать его идею.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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