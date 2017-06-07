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Голодным россиянам будут выплачивать по 10 тысяч рублей

7-06-2017, 21:34

Россиянам с низким уровнем доходов будут доплачивать по 10 тысяч рублей в год, которые они смогут потратить исключительно на продукты питания.

 

 

Об этом во вторник, 6 июня, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает РИА Новости.

«Предварительные расчеты, которые мы проводили с коллегами — примерно это около, по году я бы сказал, около 10 тысяч рублей. Примерно 10 тысяч рублей за год на человека», — сказал Мантуров журналистам в кулуарах Недели российского ритейла. Он указал, что выплаты будут производиться ежемесячно, передает «Прайм».

Отмечается, что деньги будут поступать на продуктовые карточки системы «Мир». Они будут «сгорать» каждый месяц в случае, если их не потратить.

По мнению чиновников, на эти деньги находящиеся за чертой бедности россияне смогут покупать свежее мясо, рыбу и овощи в магазинах экономкласса.

Программа может заработать во второй половине 2018 года, а в полном объеме - в 2019 году, пишет Privet-Rostov.ru



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