Жителям Краснодара могут устроить трезвый Новый год

У фирм, занимающимися ввозом в Россию импортного алкоголя возникли проблемы.

Возник острый дефицит акцизных марок. Следовательно, ввезти в Россию необходимое количество спиртного в Россию не получится, сообщают «Ведомости» ссылаясь на Союзимпортеров алкогольной продукции (СИАП).

– Проблема связана со вводом обновленных образцов федеральных специальных марок и акцизных марок для перехода на помарочный учет алкоголя с 2019 года, –объясняет руководитель Союза импортеров алкогольной продукции (СИАП) Валерий Филатов.

На данный момент Центральная акцизная таможня так и не приступила к приему заявок от импортеров на выдачу марок нового образца. При этом марки старого образца утратили силу в октябре, сообщаетVse42.ru

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Источник:Privet-Rostov.ru