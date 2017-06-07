В России подорожают водительские права и загранпаспорт

Водительские права нового поколения и биометрические загранпаспорта подорожают в полтора раза – инициативу МВД поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщают Ведомости.

Так, госпошлины на водительские права нового поколения возрастут с двух до трех тысяч, на биометрические загранпаспорта – с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Также будут увеличены госпошлины на загранпаспорта нового поколения для детей до 14 лет – с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Пластиковое свидетельство о регистрации автомобиля будет стоить втрое дороже бумажного – 1,5 тыс. рублей против 500 рублей. Стоимость старых (бумажных) образцов тех же документов предполагается сохранить, следует из законопроекта МВД.

Как пишут «Ведомости», о планах резко увеличить пошлины за выдачу ряда документов нового образца МВД сообщало почти год назад – в августе 2016 года. Увеличение пошлин необходимо, чтобы компенсировать бюджету расходы на изготовление документов, поясняло МВД в записке к законопроекту. Стоимость изготовления загранпаспорта с электронным носителем (чипом) ежегодно возрастает на 10%; фактические затраты бюджета на проведение экзаменов на водительские права, выдачу водительских прав и регистрацию автомобилей в 2017 году возрастут на 1 тыс.

рублей. Госпошлины необходимо увеличить соразмерно фактическим затратам бюджета, пишет Privet-Rostov.ru