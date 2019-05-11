Исмагил Шангареев. В поисках внутренней свободы: Бари Алибасов стал владельцем недвижимости в ОАЭ





«Внутренняя свобода – это imho, главное, что делает человека истинным предпринимателем» – писал Бари Алибасов в своей книге «Дьявол в деталях». Мое творчество лежит в иной плоскости культуры и бизнеса, но с этим утверждением я совершенно согласен. Мы друзья с Бари, и у нас очень много общего в понимании того, что означает бизнес для современного человека. Одних он делает рабами своих страстей, другим дарит внутреннюю свободу.





В нашей судьбе с Бари много диаметрально противоположного, но много такого, что нас объединяет. В конце 80-х годов ХХ века, я занимался бизнесом по производству аудионосителей, активно поддерживал и пропагандировал группу «Ласковый май», в те же годы Бари создал свою знаменитую группу «На-На».





Для меня так же, как и для Бари, всегда была актуальна его сентенция: «Если не можешь заработать без продукта, не сможешь и тогда, когда он появится». Я делал бизнес в СССР, и он позволял мне достойно содержать семью, ездить по миру, когда другие даже думать об этом не могли. Но все, что я делал, так или иначе, я делал с верой в душе. Думаю, это меня отличало в среде бизнесменов, где цинизм и неверие воспринимались как признак силы и уверенности. Я всегда видел силу и обретал уверенность в духовности и социальной активности, полезности обществу и служении своей стране.





Мой жизненный опыт, который я приобрел в СССР в 80-х и России 90-х, создавая свой бизнес, участвуя в гуманитарных проектах, связанных с возрождением духовности и просвещения, всегда позволяли позволили мне, находить мосты между бизнесом и общественной деятельностью.





Мое глубокое убеждение, что принципы социального бизнеса постепенно, но неуклонно превращаются в норму предпринимательской деятельности, и все больше представителей успешного бизнеса начинают оценивать свою деятельность не только по финансовым показателям, но, и с точки зрения того, какой вклад они вносят в создание и поддержание социального блага, способствуют социокультурным устремлениям народов к взаимопониманию – диалогу культур и цивилизаций.





Бари правильно сказал: «Что бы мы не узнали, мы все равно будем делать бизнес так, как внутри себя изначально хотели». Мы были разные с Бари, разные и сейчас, но это не мешает нам дружить, а в последние годы, иметь деловые отношения на предмет приобретения недвижимости в ОАЭ.





Бари Каримович – бизнесмен, и в делах он привык полагаться только на холодный рассудок. То, что он выбрал Дубайское агентство недвижимости я рассматриваю не как результат нашей многолетней дружбы, а как высокую оценку моего бизнеса на рынке недвижимости ОАЭ.





Не буду скрывать, что достаточно много известных людей из России являются моими клиентами на рынке недвижимости ОАЭ, но доверие Бари – это оценка профессионала, человека, который учитывает все, даже самые на первый взгляд незначительные детали, прежде, чем поставить подпись на контракте. Впрочем, его профессиональный подход к оценке моего бизнеса на рынке недвижимости, получил неожиданное признание и в экспертном сообществе ОАЭ.





В начале 2019 года экспертыIndependentExpertGroup(UAE) выделили Дубайскоеагентство недвижимости (ДАН) как Топ – 1, абсолютного лидера по надежности и уровню общественного доверия среди Топ- 5Real Estateагентств Дубая, подчеркнув успешность его работы на рынке недвижимости не только Дубая, но Аджмана и Рас аль-Хаймы.





Дубайское агентство недвижимости (ДАН) располагает широким спектром предложений по основным кодам спроса:





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Что заставило Бари Алибасова, привыкшего к климату средней полосы России, решится приобрести недвижимость в ОАЭ? Я не спрашивал его, а сам он не касался этой темы, но думаю, что главная причина кроется в его мечте.





Так, в частности, он писал: «Мы с сыном большие друзья, и единственное, о чем жалею, что не видел, как он рос, не играл с ним, не читал сказок, не пел колыбельных. Но с внуками — торжественно клянусь! — всё это непременно наверстаю…». Могу только предполагать, но, возможно на выбор Бари, повлиял мой пример, та атмосфера радостного детства, которая царит в моей семье









Исмагил Шангареев с детьми и внуками на берегу Персидского залива.





Где еще можно, так беззаботно и по-детски отдаваться природе, которая принимает тебя в свои теплые, полные морских ветров объятья. Бари особенно почувствовал это, когда мы взбирались на песчаный бархан, забыв про возраст, словно дети, радуясь каждому шагу по горячему от солнца песку, иногда слегка скатывались вниз, но упорно шли вверх. Все как в бизнесе.









Исмагил Шангареев: Мой главный принцип - только вверх, только к победе!





Внутренняя свобода, которую так ценит Бари в те минуты словно вырвалась наружу, заставив нас забыть все кроме цели вскарабкаться вверх. В философском плане – это хороший символ. В нем глубокий смыл преодоления. Бари захотел здесь иметь свой дом, и я его понимаю.





Сегодня ОАЭ живет под лозунгом«Соединяя умы, создаем будущее», который отвечает задачам не только ЭКСПО – 2020, но всего социального уклада этой страны, которая является эталоном устойчивого и опережающего развития, разумного управления и социальной безопасности. Наступает лучшее время для инвестиций в недвижимость ОАЭ и Дубайское агентство недвижимости (ДАН), готово осуществить все ваши самые смелые мечты и пожелания.





Исмагил Шангареев - Генеральный директор

Дубайского агентства недвижимости (ДАН-DAN Real Estate).



