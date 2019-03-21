Исмагил Шангареев. ЭКСПО – 2020 в Дубае: Катализатор деловой активности на рынке недвижимости ОАЭ





«Соединяя умы, создаем будущее» - лозунг ЭКСПО – 2020 в Дубае.





Согласно прогнозам специалистов ЭКСПО – 2020 привлечет около 25 миллионов человек. Сказать, что Дубай ожидает экономический подъем – значит ничего не сказать. Инфраструктура эмирата, и без того, одна из лучших в мире, получит новый качественный скачок развития, произойдет мощное инвестиционное наполнения в сегментах недвижимости, туризма и гостиничного бизнеса.





Однако, главное - это интеллектуальное наполнение страны, новый этап технологической эволюции эмиратов, которая и так идет ускоренными темпами.Согласно СтратегииNationalInnovationStrategy, которая должна быть реализована к 2021 году, ОАЭ станут одной из самых инновационных стран планеты. Планируется завершение футуристических проектов вакуумного поезда и частных суборбитальных полётов. Начнется эпохаReal Estate бизнеса, ориентированного на инвестирование подводных квартир и вилл.





В развитие инновационного прорыва на волне ЭКСПО – 2020, мир увидит результаты новой Стратегии 2030 DubaiIndustrialStrategy, которая включает в себя 75 инициатив и подразумевает инвестирование в экономику эмирата $44 млрд. Все это не может не поражать воображение даже самых скептически настроенных инвесторов, которые сегодня в большинстве своем понимают, что в миреXXIвека будут торжествовать интеллектуальные инновации и социальная безопасность.





Девиз «Глобальный разум: человечество в едином диалоге» - выдвинутый Россией, которая соперничала с ОАЭ в Париже на презентации городов-претендентов на ЭКСПО-2020, больше подошел бы победителям – Дубайским стратегам устойчивого и опережающего развития. Дубай все более становится прототипом глобального разума, открытой площадкой для воплощения самых смелых проектов, самых дерзких инноваций на планете.





Говоря об исторических смыслах ЭКСПО – 2020, доктор Султан бен Ахмед аль-Джабер, министр и председатель Национального совета масс-медиа, сказал: "Предлагаемая конструкция павильона ОАЭ отражает ту историю, которую мы хотим рассказать всему миру о нашей стране.”





По его словам, дизайн павильона в форме сокола символизирует то, как ОАЭ может воспарить к новым высотам на основе партнерства и сотрудничества на глобальном уровне.



Рим Эбраим аль Хашими, министр и генеральный директор ЭКСПО- 2020, добавила: «Павильон станет одним из величайших символов ЭКСПО. Конструкция будет пробуждать дух новаторства и силу объединения, которые превратили ОАЭ в глобальный центр из небольших пустынных сообществ. Павильон ОАЭ станет краеугольным камнем для нас и получит статус наследия, отражающий наши надежды и амбиции на долгие годы». В таких случаях обычно говорят: «Автора!» Кто способен воплотить столь грандиозный замысел? Представляю вамSantiago Calatrava Valls.









Здания, которые создал Calatravaпо праву называют "жилыми скульптурами”, "новой интеллектуальной архитектурой” и"формами, рожденными самой природой”. Говоря о своем новом шедевре – центральном павильоне ЭКСПО-2020,Calatravaсказал, что он «будет символом смелого и дерзкого духа ОАЭ».





На двери его нью-йоркского офиса висит табличкаcнадписью по-немецкиmustermann– "проектировщик”, хотя мне кажется, что смысловой перевод здесь - «мастер». Не знаю читал лиCalatravaзнаменитое произведение Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», но надпись «мастер» на двери в мастерскуюCalatravaвыглядит вполне логично. Подобно булгаковскому Мастеру он говорит: «Кому, в конце концов, интересно, как меня зовут, главное, как я умею строить».









Эстетика «био-тек» Santiago Calatrava.





ОАЭ стали первой страной Ближнего Востока, получившей право организации ЭКСПО - 2020 и подобно новому архитектурному шедевруCalatrava, устремились навстречу совершенству во всем, что касается мысли и духа. Инвесторы со всего мира вновь обратили свои взоры на эту страну как высокодоходную инвестиционную площадку.





В предверие ЭКСПО - 2020 по всей стране проходят выставки, связанные с инвестициями в недвижимость ОАЭ, привлекая архитектурные фирмы, подрядчиков из Турции, Омана, Кувейта, Индии, России, Великобритании, США, Египта и др.









Исмагил Шангареев: Дубайское агентство недвижимости (ДАН) – признанный лидер на рынке недвижимости в ОАЭ.





По результатам рейтинга Топ-5 агентств недвижимости Дубая, проведенного в начале 2019 года IndependentExpertGroup(UAE). «Уровень общественного доверия к ДАН и ее руководителю, - говорится в аналитической статье IndependentExpertGroup, - наша экспертная группа поставила на первое место при оценке надежности».





Santiago Calatrava, создающий главный архитектурный шедевр ЭКСПО – 2020, очень верно отметил, что «Архитектор– нешоумен впогоне засенсацией. Он тот же рабочий. Матисс писал картины каждый день исчитал себя ремесленником отживописи. Вот ия бы хотел так же заниматься архитектурой. Свосьми утра довосьми вечера. Каждый день». Тоже самое можно сказать и о работе ученого, политика, бизнесмена. Я не гонюсь за рейтингами, но работаю каждый день, не глядя на часы. Видимо, это главное, когда ты реально хочешь быть человеком, работающим на конкретный результат.





Вряд ли ошибусь, если скажу, что ЭКСПО – 2020, не локальное явление во времени, ее влияние на экономику ОАЭ будет ощущаться годы, а, возможно, и десятилетия. Наступает время долгосрочного сотрудничества, особенно на рынке недвижимости, привлекательность которого возрастает с каждым годом, но с проведением ЭКСПО – 2020 становится очевидной даже для самых больших скептиков.

Страна наращивает темпы, превращаясь в эталон устойчивого развития, разумного управления и социальной безопасности. Наступает лучшее время для инвестиций в недвижимости ОАЭ и Дубайское агентство недвижимости (ДАН), готово осуществить все ваши самые смелые мечты и пожелания, согласно спросу по наиболее востребованным кодам нашей клиентской базы:





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ОАЭ

Исмагил Шангареев - Генеральный директор

Дубайского агентства недвижимости (ДАН-DAN Real Estate).