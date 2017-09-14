Жителей Краснодара ждет уменьшение пенсии
Согласно прогнозу Минэкономразвития, в ближайшие три года в России будет наблюдаться сокращение реальных выплат пенсионерам.
Согласно расчетам специалистов, в 2018 году пенсии сократятся на 0,7%, в 2019-м и 2020-м – на 0,6% по причине прекращения индексации выплат работающим пенсионерам, которых в РФ примерно 10 млн человек.
В будущем году влияние окажет и инфляция, которая превысит показатели нынешнего года. Пенсии при этом проиндексируют по прошлогодним показателям. Проект бюджета на три следующие года в настоящий момент не подразумевает возвращения индексации, сообщают "Ведомости" со ссылкой на чиновников и представителей Минтруда.
Одна из статей расходов жителей Краснодара может увеличиться в дваГлавное
У молодых мам Краснодара пропал интерес к маткапиталуОбщество
Смешная прибавка к пенсии ждет некоторых жителей КраснодараГород
В России пообещали увеличить пенсииОбщество
Россиянин отправил Медведеву 60 рублей своей прибавки к пенсии.События
Россию хотят отстранить от участия «Евровидении в 2018»События
Россияне недовольны чрезмерными тратами из бюджета на КрымОбщество
Из-за нехватки «баллов» россиянам начали отказывать в пенсии поОбщество
Россиянам повысят пенсии на смешную суммуОбщество
В России увеличатся социальные пенсииГород
Минтруд спрогнозировал снижение реального размера пенсийОбщество
Глава Минтруда рассказал, что будет в 2017 году с зарплатами,Город
На 500 рублей увеличится пенсия в РоссииОбщество
В России снова поменяли концепцию пенсионной реформыОбщество
Часть пенсионеров лишат повышения пенсии в 2017 годуОбщество
Власти лишат 2,5 млн пенсионеров единовременной выплаты 5 тысяч рублейОбщество
Минэкономразвития: Еще 20 лет россияне будут только беднетьОбщество
Минтруд назвал сроки восстановления реальных доходов россиянОбщество
Правительство обрадовало страну после выборов новостью о повышенииГород
Пенсионный фонд исчерпал ресурсы на доплаты пенсионерамОбщество
Доходы российского бюджета рухнут до рекордного минимумаИнфраструктура
Медведев объяснил, почему единовременная выплата лучше индексацииОбщество
Минфин предлагает заменить государственные детсады частнымиОбщество
Медведев предупредил россиян о сокращении социальных расходовОбщество
После 2018 года пенсии могут обнулитьГород
Власти хотят отказаться от индексации пенсий в 2017 годуОбщество
Россиянам придется пожертвовать зарплатой ради роста ВВПГлавное
Готовится проект пенсионной реформы: россиян заставят работать до 65Общество
Пенсионные взносы для ИП могут вдвое увеличитьсяГород
Информация о выплатах из страховой части пенсии взволновала россиянГород
На фоне дешевой нефти бензин в России снова подорожаетГород
Изменения в пенсионной системе коснутся всех россиян в 2016 годуГород
Работающим пенсионерам откажут в индексации пенсийГород
В Госдуме предложили отказаться от индексации пенсий работающимГород
Нефть и рубль продолжат падениеПроисшествия
Россия рискует пойти по пути Греции - экспертыПроисшествия
Миллионы россиян могут принудительно лишить пенсииГород
Работающим пенсионерам перестанут платитьГород
Минфин планирует забирать 1% от зарплат на пенсионные накопленияПроисшествия
Минтруд хочет ограничить пенсии для получающих больше 83 тысяч рублейПроисшествия