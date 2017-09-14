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Жителей Краснодара ждет уменьшение пенсии

14-09-2017, 09:42

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в ближайшие три года в России будет наблюдаться сокращение реальных выплат пенсионерам.

 

 

Согласно расчетам специалистов, в 2018 году пенсии сократятся на 0,7%, в 2019-м и 2020-м – на 0,6% по причине прекращения индексации выплат работающим пенсионерам, которых в РФ примерно 10 млн человек.

В будущем году влияние окажет и инфляция, которая превысит показатели нынешнего года. Пенсии при этом проиндексируют по прошлогодним показателям. Проект бюджета на три следующие года в настоящий момент не подразумевает возвращения индексации, сообщают "Ведомости" со ссылкой на чиновников и представителей Минтруда.



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