Жителей Краснодара ждет уменьшение пенсии

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в ближайшие три года в России будет наблюдаться сокращение реальных выплат пенсионерам.

Согласно расчетам специалистов, в 2018 году пенсии сократятся на 0,7%, в 2019-м и 2020-м – на 0,6% по причине прекращения индексации выплат работающим пенсионерам, которых в РФ примерно 10 млн человек.

В будущем году влияние окажет и инфляция, которая превысит показатели нынешнего года. Пенсии при этом проиндексируют по прошлогодним показателям. Проект бюджета на три следующие года в настоящий момент не подразумевает возвращения индексации, сообщают "Ведомости" со ссылкой на чиновников и представителей Минтруда.