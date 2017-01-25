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Минтруд спрогнозировал снижение реального размера пенсий

25-01-2017, 11:33

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что реальный размер пенсионных выплат россиянам будет снижаться на протяжении следующих трех лет, несмотря на индексацию, передает «Интерфакс».

 

 

«Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии — все равно в перспективе трех лет они снижаются», — цитирует агентство слова Топилина. Как пояснил министр, чтобы избежать этого, нужно развивать всю пенсионную систему.

 

В свою очередь, в пресс-службе Минтруда понижение реального размера пенсий объяснили тем, что «пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются». В ведомстве также подчеркнули, что полный размер пенсии гражданин России получает только после того, как уходит с работы.



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