Одна из статей расходов жителей Краснодара может увеличиться в два раза с января 2018 года
Минфин готовит для потребителей очередные мало радостные правки в закон, сообщает Privet-Rostov.ru.
Ожидается, что производителей спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии обложат акцизом на этиловый спирт.
Минфин согласовывает с ведомствами поправки во вторую часть Налогового кодекса, которые касаются установления акцизных ставок для производителей парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии. Объектом обложения акцизами станет этиловый спирт, приобретенный в собственность подобными организациями. Предлагаемая ставка — 523 рубля за литр спирта и 107 рублей за литр денатурированного спирта с 1 января 2018 года, пишут «Известия».
К слову, сейчас подобных сборов нет. По мнению представителей отрасли, данные «правки» увеличат цену продукции в экономичном сегменте в 1,5–2 раза.
При этом в Минэкономразвития пока не поддержали инициативу Минфина.
Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова в свою очередь отметила, что бизнес не сможет изыскать средства на уплату акциза. По подсчетам участников рынка, одному предприятию может понадобиться до 6 млрд рублей в год на уплату налога, налоговый вычет по которому произойдет значительно позже. Это скажется и на цене продукции, в первую очередь пострадает дешевая, которая подскочит в цене в 1,5–2 раза, пишет Privet-Rostov.ru.
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