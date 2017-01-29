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Текущий курс рубля объявлен невозможным

Сегодня, 14:11

Минфин настаивает на его снижении на 10%.

 

 

Агентство Reuters, основной канал информации для операторов валютного рынка, опубликовало официальные расчеты Минфина по основным параметрам бюджета в зависимости от применения "бюджетного правила". Напомним, правило как таковое может быть в 2017 году внесено в Бюджетный кодекс и предполагает в различных вариантах конвертацию в суверенных фондах части нефтегазовых доходов федерального бюджета в зависимости от цены нефти. После совещания у президента Владимира Путина 18 января с середины февраля вводится в действие временное, до принятия поправок в БК, бюджетное правило в жестком варианте (см. "Ъ" от 21 января). Бюджет на 2017 год, рассчитанный исходя из цены нефти в $40 за баррель, не правится. Минфин через операции ЦБ хранит на валютных счетах казначейства в Банке России сверхдоходы от экспорта нефти и готов тратить их (в накопленных объемах) вне зависимости от расходования Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ) при падении нефти ниже уровня $40, сообщает "Коммерсант".

Исходя из расчетов Минфина, при нефти по $40 за баррель расчетный среднегодовой курс рубля должен составлять 69,42 руб./$ (дефицит федерального бюджета — 3,1% ВВП, траты резервных фондов — 1,8 трлн руб.). При текущей цене нефти в $55 за баррель дефицит бюджета составит без применения бюджетного правила 1,5% ВВП, трата резервных фондов — 464 млрд руб. (что предполагает неиспользование ФНБ в 2017 году). При применении декларированного режима постоянной покупки резервов на счета казначейства дефицит составит 0,7% ВВП, резервный фонд пополнится на 241 млрд руб., курс рубля должен ослабнуть примерно на 10% и составить 64,9 руб./$.

Логика расчетов Минфина предполагает, что без применений бюджетного правила и без девальвации рубля сбалансированность федерального бюджета возможна лишь при цене нефти в $76 и выше (цифра получена линейной аппроксимацией расчетов ведомства Антона Силуанова). При управляемой девальвации рубля, формально не затрагивающей режим свободного плавания, бюджет полностью балансируется (нулевой дефицит) при цене нефти порядка $61 за баррель, отказ от использования суверенных фондов возможен в 2017 году при цене нефти около $61 за баррель. Без бюджетного правила суверенные фонды будут пополняться при цене нефти выше примерно $62 за баррель, с применением правила — при цене выше $53. Разница в расчетах определяется, видимо, расчетными изменениями заимствований на внутреннем рынке. В последнем случае, при цене нефти выше $53, нефтяные допдоходы в "фонде-буфере" при курсе около 64 руб./$ превысят расчетные траты суверенных фондов в 2017 году в 1,8 трлн руб.

Согласно расчетам Минфина, текущий курсовой уровень, порядка 60 руб./$, считается невозможным. При реализации "бюджетного правила" он достигнет этого уровня при нефти около $75-80 при профиците бюджета порядка 2% ВВП и приросте за 2017 год Резервного фонда более чем на 2,3 трлн руб. Таким образом, заявления Минфина и ЦБ о том, что бюджетное правило "в целом" не окажет влияния на курс рубля, собственными расчетами финансового ведомства убедительно опровергается.

Источник: www.yugopolis.ru



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