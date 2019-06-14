Ðåãèñòðàöèÿ
Âàæíûå òåìû
» » Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Îòçûâû è íàïóòñòâèÿ êîëëåã ïî Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî


Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Îòçûâû è íàïóòñòâèÿ êîëëåã ïî Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî

14-06-2019, 15:00

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178; 208;184; 208;191;208;190;208;»208;184;209;‚208;184;208;186;208;°


 

Èñìàãèë Øàíãàðååâ– êóëüòóðîëîã, ðåæèññåð, ïèñàòåëü ïóáëèöèñò, ÷üè ïóáëèêàöèè íå îñòàâëÿþò íèêîãî ðàâíîäóøíûì. Åìó ïèøóò òî âîñòîðæåííûå, òî êðèòè÷åñêèå îòçûâû, íî áåçðàçëè÷íûõ ê åãî òâîð÷åñòâó – íåò. Ëþäåé ïðèâëåêàåò åâðàçèéñêèé ïàòðèîòèçì Èñìàãèëà Øàíãàðååâà, êîòîðûé â ñâîèõ íàó÷íî-ïóáëèöèñòè÷åñêèõ ðàáîòàõ íå òîëüêî áëåñòÿùå ñòàâèò îñòðûå âîïðîñû íà îáñóæäåíèå îáùåñòâåííîñòè, íî è íàõîäèò îòâåòû, ñïîñîáíûå âûðàáîòàòü ýôôåêòèâíûå ðåøåíèÿ. È ïîýòîìó ïðåäñòàâëÿåòñÿ çàêîíîìåðíûì òîò ôàêò, ÷òî ìíîãèå òâîð÷åñêèå èííîâàöèè Èñìàãèëà Øàíãàðååâàïîëó÷èëè âûñîêóþ îöåíêó è ïîëîæèòåëüíûå îòçûâû êðóïíåéøèõ òâîð÷åñêèõ ñîþçîâ ñòðàí Åâðàçèè.


Îäíèì èç òàêèõ òâîð÷åñêèõ ñîþçîâ ÿâëÿåòñÿ Åâðàçèéñêàÿ Àêàäåìèÿ Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî (ÅÀÒÐ), âîçãëàâëÿåìàÿ îäíèì èç ñàìûõ ÿðêèõ èíòåëëåêòóàëîâ ñîâðåìåííîñòè, ïî÷åòíûì êèíåìàòîãðàôèñòîì Ðîññèè Âàëåðèåì Ðóçèíûì. Â îòëè÷èå îò ïîäîáíûõ àêàäåìèé, âîçãëàâëÿåìîå Ðóçèíûì ñîîáùåñòâî èìååò ïîðàçèòåëüíóþ ãåîãðàôèþ: îò Ìîñêâû äî Àñòàíû, îò Àñòàíû äî Ïåêèíà, îò Ïåêèíà äî Àáó-Äàáè. Âìåñòå ñ Ðóçèíûì ðóêîâîäñòâî àêàäåìèè ïðåäñòàâëÿþò: Äàðèãà Íàçàðáàåâà—Ïðåäñåäàòåëü Ñåíàòà Ïàðëàìåíòà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, äèðåêòîð ôîíäà «Ôîíä ïåðâîãî ïðåçèäåíòà ÐÊ — Ëèäåðà íàöèè», ïðåçèäåíò Åâðàçèéñêîãî ìåäèàôîðóìà, Âëàäèìèð Çîðèí—äîêòîð ïîëèòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, ÷ëåí ñîâåòà ïðè ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì, Þ Ñÿîãàí—êèíîðåæèññåð è ïðîäþñåð âûñøåé êàòåãîðèè, ïðåçèäåíò Ïåêèíñêîé àññîöèàöèè ïðîäþñåðîâ, ×æóíáåéñêîãî òåëåâèçèîííîãî õóäîæåñòâåííîãî öåíòðà, ïðåçèäåíò Ïåêèíñêîãî Öåíòðà ïî êóëüòóðíîìó ðàçâèòèþ «Öçèíäó»,Ó Öçÿí—êèíîðåæèññåð, ïðîäþñåð, ïðåçèäåíò Ïåêèíñêîé êîìïàíèè ïî êëàññè÷åñêîé êóëüòóðå è èñêóññòâó «×óàíøèöçè».


Òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë àêàäåìèè ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü íå òîëüêî óíèêàëüíûå êîììóíèêàöèîííûå êàíàëû íà âñåì ïðîñòðàíñòâå Åâðàçèè, íî è ðåøàòü ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà äîáðîñîñåäñòâà, îáúåäèíåíèÿ íàðîäîâ íà îñíîâå îáùåé èñòîðèè, îáùèõ ïîáåä. Òàê, íàïðèìåð, ìåæäóíàðîäíûé êèíîôåñòèâàëü «Ïîáåäèëè âìåñòå» äàâíî ñòàë óíèêàëüíîé òâîð÷åñêîé ïëîùàäêîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïèò÷èíãîâ, ãäå ìîæíî ïðîâåñòè àïðîáàöèþ êèíîïðîåêòîâ, ïîëó÷èòü ïðîôåññèîíàëüíûå îòçûâû è ðåöåíçèè, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàáîòå êðóãëûõ ñòîëîâ, òâîð÷åñêèõ âñòðå÷, ãäå ïðîèñõîäèò ðåàëüíûé ñèíòåç èíòåðåñîâ ðàçëè÷íûõ êóëüòóð, ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ, ïîèñêà ðåøåíèÿ çàäà÷ âûñòðàèâàíèÿ ýôôåêòèâíîé ïîëèòèêè â ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé íà Åâðàçèéñêîì ïðîñòðàíñòâå.


Ïðèçíàíèåì çàñëóã Èñìàãèëà Øàíãàðååâàâ ñôåðå ïîâûøåíèÿ ðîëè ñðåäñòâ ìàññîâîé êîììóíèêàöèé, â óòâåðæäåíèè èäåàëîâ ìèðà è äîáðîñîñåäñòâà ñòàëî åãî èçáðàíèå àêàäåìèêîì Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî (ÅÀÒÐ) è íàãðàæäåíèå îðäåíîì «ÑÎÃËÀÑÈÅ» (ñåðåáðÿíûì).


Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ ñåðòèôèêàòà àêàäåìèêà è îðäåíà «Ñîãëàñèå» Èñìàãèëó Øàíãàðååâó ïðîõîäèëà â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ (Ýìèðàòå Àäæìàí). Ïðèñóòñòâîâàëè ïðåçèäåíò ÅÀÒÐ Âàëåðèé Ðóçèí, âèöå-ïðåçèäåíò ÅÀÒÐ, ïðîôåññîð èñòîðèè Âëàäèìèð Èñõàêîâ, àêàäåìèê ÅÀÒÐ, èçâåñòíûé ïîýò Âëàäèìèð Âèøíåâñêèé.


Ïî õîäó ýòîãî ÿðêîãî òîðæåñòâåííîãî ïðàçäíèêà íàãðàæäåíèÿ áûë îðãàíèçîâàí òåëåìîñò ñ Àíàòîëèåì Âàññåðìàíîì, êîòîðûé äàâ ïîçèòèâíûå îòçûâû î òâîð÷åñòâå Èñìàãèëà Øàíãàðååâà, òåïëî ïîçäðàâèë åãî êàê êîëëåãó ïî öåõó ñ âðó÷åíèåì ñåðòèôèêàòà àêàäåìèêà ÅÀÒÐ, è âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî îáúåäèíåíèå ïðîôåññèîíàëîâ â ìåäèàñôåðå — ýòî âñåãäà ïðîðûâ, âñåãäà ïîáåäà êóëüòóðû â ñàìîì øèðîêîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà.


 

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Ïðåçèäåíò Åâðàçèéñêîé àêàäåìèè òåëåâèäåíèÿ è ðàäèî (ÅÀÒÐ) Âàëåðèé Ðóçèí, ïóáëèöèñò è îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, àêàäåìèê ÅÀÒÐ Èñìàãèë Øàíãàðååâ è ïîýò, àêàäåìèê ÅÀÒÐ Âëàäèìèð Âèøíåâñêèé.


 

Ïîýò Âèøíåâñêèé âðó÷èë Øàíãàðååâó ñâîè êíèãè, â êîòîðûõ, â ñâîéñòâåííîé åìó ìàíåðå, äàë îðèãèíàëüíûå îòçûâû î åãî ëè÷íîñòè ñ äàðñòâåííûìè ïîæåëàíèÿìè.


— Â ïðîäîëæåíèå âûñêàçàííûõ ïîæåëàíèé, — ñêàçàë Âèøíåâñêèé, — õî÷ó ïðîöèòèðîâàòü, ïðîñòèòå, ñåáÿ:


 

Èñêóññòâî äðóãîì áûòü è áûòü ïàðòíåðîì.
Äîñòàòî÷íî ïðîéòèñü ïî èìåíàì.
Åñòü âåùè, äëÿ êîòîðûõ íóæåí êâîðóì.
Êîìó æ åùå âñòðå÷àòüñÿ, êàê íå íàì.


 

Âðó÷àÿ âûñîêèå íàãðàäû, Âàëåðèé Ðóçèí îñîáî ïîä÷åðêíóë: «Òî, ÷òî äåëàåò Èñìàãèë Êàëÿìîâè÷ äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ðîññèéñêîé êóëüòóðû íà Áëèæíåì Âîñòîêå, òðóäíî ïåðåîöåíèòü. Ïîñëå äåòàëüíîãî èçó÷åíèÿ åãî äåÿòåëüíîñòè è òðóäîâ, ïðîàíàëèçèðîâàâ ìíîãî÷èñëåííûå îòçûâû â ïðåññå, Ïðåçèäèóìîì Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðèíÿòü Èñìàãèëà Øàíãàðååâà â ñîñòàâ àêàäåìèè. Äàëåå Âàëåðèé Ðóçèí åùå ðàç ïîä÷åðêíóë, ÷òî, ïðåæäå âñåãî «Ó÷èòûâàÿ ìíîãî÷èñëåííûå îòçûâû êîëëåã, ÿ ðàä âðó÷èòü Èñìàãèëó Êàëÿìîâè÷ó ñåðòèôèêàò, óäîñòîâåðÿþùèé, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ äåéñòâèòåëüíûì ÷ëåíîì Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî.


Ïîñëå âðó÷åíèÿ ñåðòèôèêàòà àêàäåìèêà ÅÀÒÐ Âàëåðèé Ðóçèí òîðæåñòâåííî âðó÷èë Èñìàãèëó Øàíãàðååâó âûñîêóþ íàãðàäó, çà÷èòàâ îñíîâàíèå äëÿ íàãðàæäåíèÿ: «Çà ïàòðèîòè÷åñêóþ îáùåñòâåííóþ ïîçèöèþ íàãðàäèòü Èñìàãèëà Øàíãàðååâà ñåðåáðÿíûì îðäåíîì „ÑÎÃËÀÑÈÅ", êîòîðûé âðó÷àåòñÿ çà çàñëóãè â ïîâûøåíèè ðîëè ñðåäñòâ ìàññîâîé êîììóíèêàöèé â óòâåðæäåíèè èäåàëîâ ìèðà è äîáðîñîñåäñòâà. Ýòî ìåæäóíàðîäíûé æóðíàëèñòñêèé îðäåí, ó÷ðåæäåííûé ïðîôåññèîíàëàìè â èíôîðìàöèîííîé ñôåðå Ðîññèè, Óêðàèíû è Êàçàõñòàíà».


 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;184;209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 209;710;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178;


Ïðåçèäåíò Åâðàçèéñêîé àêàäåìèè òåëåâèäåíèÿ è ðàäèî (ÅÀÒÐ) Âàëåðèé Ðóçèí, âðó÷àåò Èñìàãèëó Øàíãàðååâó ñåðòèôèêàò àêàäåìèêà.


 

Îáðàùàÿñü ê Èñìàãèëó Øàíãàðååâó îò ñåáÿ ëè÷íî, Âàëåðèé Ðóçèí ñêàçàë: «Âû ïîðàæàåòå êàê èíòåëëåêòóàë, êîòîðûé î÷åíü òî÷íî è ãëóáîêî ìûñëèò. Âû ïîðàæàåòå êàê ÷åëîâåê — íåçàóðÿäíàÿ è ÿðêàÿ ëè÷íîñòü, êàê áèçíåñìåí; âû ïîðàæàåòå êàê ñåìüÿíèí. Âàøà ôóòáîëüíàÿ êîìàíäà äåòåé è âíóêîâ — ýòî âåëèêîå äîñòèæåíèå, íà êîòîðîå íåëüçÿ ñìîòðåòü áåç âîñõèùåíèÿ. ß î÷åíü ðàä, ÷òî âû âëèëèñü â íàøó àêàäåìèþ, â ýòîò åäèíûé åâðàçèéñêèé ïîòîê òâîð÷åñòâà. Õî÷ó îñîáî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî çàäà÷à íàøåãî êîëëåêòèâà ñîäåéñòâîâàòü è ïðîäâèãàòü âàøè èäåè ïî ðàñøèðåíèþ ïðîñòðàíñòâà ðîññèéñêîé êóëüòóðû íà Áëèæíåì Âîñòîêå, ïîääåðæèâàòü âàøè èíèöèàòèâû â îáëàñòè ðåøåíèÿ ìåæíàöèîíàëüíûõ ïðîáëåì â Ðîññèè. Âñå, ÷òî âû äåëàåòå â ñâîåì òâîð÷åñòâå, — òàëàíòëèâî è ÷åñòíî.Îá ýòîì ãîâîðÿò ìíîãî÷èñëåííûå îòçûâû â ÑÌÈ. ß åùå ðàç ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ âûñîêîé íàãðàäîé — îðäåíîì „ÑÎÃËÀÑÈÅ", è õî÷ó ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ýòî ðåøåíèå ìåæäóíàðîäíîãî ñîîáùåñòâà, ìîèõ êîëëåã èç Ðîññèè, Óêðàèíû è Êàçàõñòàíà. Ýòî âûñîêèé îðäåí, êîòîðûé áûë ðàíåå âðó÷åí òàêèì âûäàþùèìñÿ äåÿòåëÿì êóëüòóðû, êàê Îëæàñ Ñóëåéìåíîâ è ×èíãèç Àéòìàòîâ. Êñòàòè, õî÷ó çàìåòèòü, ÷òî ×èíãèç Àéòìàòîâ áûë ïî÷åòíûì ÷ëåíîì íàøåé àêàäåìèè. Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ðàáîòå Åâðàçèéñêèõ ÒÅËÅÔÎÐÓÌÎÂ, ìíîãî âûñòóïàë ïî âîïðîñàì, êîòîðûå ñåãîäíÿ âíîâü ïîäíèìàþòñÿ â âàøèõ ñòàòüÿõ è êíèãàõ. ß èñêðåííå ðàä, ÷òî âû âëèëèñü â êîãîðòó ýòèõ çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé… È ÿ óáåæäåí, ÷òî ìû áóäåì ñîòðóäíè÷àòü íà áëàãî Ðîññèè, íà áëàãî ðàñøèðåíèÿ èäåé Òàòàðñêîãî ìèðà, âî èìÿ îáúåäèíåíèÿ åâðàçèéñêèõ íàðîäîâ».


Åñòü ëþäè, ÷åé òâîð÷åñêèé ïóòü îòñòàâëÿåò ÿðêèé ñëåä è çàêîíîìåðíî, ÷òî îáùåñòâî ðåàãèðóåò àêòàìè ïðèçíàíèÿ, ãäå áû Èñìàãèë Øàíãàðååâ íå íàõîäèëñÿ – â Êàçàíè, Ìîñêâå èëè Àäæìàíå. Âñå ýòî òåïåðü îäíà èíôîðìàöèîííàÿ ïëàíåòà. È îòçûâû, ÷òî êîïÿòñÿ â óìàõ è ñåðäöàõ ëþäåé ëåãêî äîõîäÿò äî àäðåñàòà. Èñìàãèëà Øàíãàðååâàæäåò áîëüøàÿ ðàáîòà, íîâûå êíèãè, íîâûå ïî÷èòàòåëè è êðèòèêè, íîâûå ñòðàíû, íîâûå «çàïèñêè ïóòåøåñòâåííèêà». Êàê ãîâîðÿò «Äîðîãó îñèëèò èäóùèé».


 

Ëåíàðèÿ Ìóñëþìîâà



Ðàñïå÷àòàòü



Êîììåíòàðèè ê íîâîñòè0
Êîììåíòèðîâàòü
Âàø êîììåíòàðèé:
Ïîëóæèðíûé Íàêëîííûé òåêñò Ïîä÷¸ðêíóòûé òåêñò Çà÷¸ðêíóòûé òåêñò | Âûðàâíèâàíèå ïî ëåâîìó êðàþ Ïî öåíòðó Âûðàâíèâàíèå ïî ïðàâîìó êðàþ | Âñòàâêà ñìàéëèêîâ Âûáîð öâåòà | Ñêðûòûé òåêñò Âñòàâêà öèòàòû Ïðåîáðàçîâàòü âûáðàííûé òåêñò èç òðàíñëèòåðàöèè â êèðèëëèöó Âñòàâêà ñïîéëåðà
Ââåäèòå äâà ñëîâà, ïîêàçàííûõ íà èçîáðàæåíèè:*
Ïîõîæèå íîâîñòè:
Èñòîðèÿ Óñïåõà. Èíòåðâüþ ñ Èñìàãèëîì Øàíãàðååâûì î òîì, êàê ñòðîèòü ñâîé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Èñòîðèÿ Óñïåõà. Èíòåðâüþ ñ Èñìàãèëîì Øàíãàðååâûì î òîì, êàê ñòðîèòü

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Âûáîð Ðåíàòà Èáðàãèìîâà: Ïî÷åìó òâîð÷åñêèå ëþäè ñòðåìÿòñÿ êóïèòü íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Âûáîð Ðåíàòà Èáðàãèìîâà: Ïî÷åìó òâîð÷åñêèå ëþäè

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëàòûïîâñêèå ìåñòà â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëàòûïîâñêèå ìåñòà â ÎÀÝ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÀÝ - îáðàçåö òîëåðàíòíîñòè: Îòâåòû Âëàäèìèðó Çîðèíó

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÀÝ - îáðàçåö òîëåðàíòíîñòè: Îòâåòû Âëàäèìèðó

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Â ïîèñêàõ âíóòðåííåé ñâîáîäû: Áàðè Àëèáàñîâ ñòàë âëàäåëüöåì íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Â ïîèñêàõ âíóòðåííåé ñâîáîäû: Áàðè Àëèáàñîâ ñòàë

Ãîðîä
Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà

Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â ÎÀÝ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Öàðèöà Ñàâñêàÿ âûáðàëà Ðàñ àëü-Õàéìó

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Öàðèöà Ñàâñêàÿ âûáðàëà Ðàñ àëü-Õàéìó

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñåìåéíûé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñåìåéíûé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ â áèçíåñå: «Ìû ïîéäåì äðóãèì ïóòåì»

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ â áèçíåñå: «Ìû ïîéäåì

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó Ðîññèè

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó Ðîññèè

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íîâûå òåíäåíöèè ðàñøèðåíèÿ ñåêòîðà òþðêîÿçû÷íûõ èíâåñòîðîâ â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íîâûå òåíäåíöèè ðàñøèðåíèÿ ñåêòîðà òþðêîÿçû÷íûõ

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Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝ

Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝ

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Çàãàäêè èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà: Êàâêàçñêèå òàòàðû

Çàãàäêè èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà: Êàâêàçñêèå òàòàðû

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Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå êàïèòàëà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå

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Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ

Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿ âñåõ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðà âëîæåíèÿ êàïèòàëà

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Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß Ñ×ÀÑÒÜß ÄËß ÂÑÅÕ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà

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Ãëàâíîå
Âåëè÷èå Òàòàðñêîãî ìèðà: Ñèáèðñêèå òàòàðû

Âåëè÷èå Òàòàðñêîãî ìèðà: Ñèáèðñêèå òàòàðû

Ãîðîä
Ðóññêèé ÿçûê: ïðîñòðàíñòâî òþðêî-ñëàâÿíñêîãî áèëèíãâèçìà

Ðóññêèé ÿçûê: ïðîñòðàíñòâî òþðêî-ñëàâÿíñêîãî áèëèíãâèçìà

Ãëàâíîå
Ïóòèí ðàññêàçàë î ïîêóøåíèÿõ íà ñåáÿ

Ïóòèí ðàññêàçàë î ïîêóøåíèÿõ íà ñåáÿ

Ãëàâíîå
Ïóòèí ñûãðàåò â õîêêåé â Ñî÷è

Ïóòèí ñûãðàåò â õîêêåé â Ñî÷è

Ñîáûòèÿ
Ïðåçèäåíò ÐÔ ïîäïèñàë çàêîí î çàìåíå äåíåæíûõ âûïëàò ïî ÎÑÀÃÎ

Ïðåçèäåíò ÐÔ ïîäïèñàë çàêîí î çàìåíå äåíåæíûõ âûïëàò ïî ÎÑÀÃÎ

Òðàíñïîðò
Ïóòèí ðàññêàçàë, ÷åì áóäåò çàíèìàòüñÿ ïîñëå âûõîäà íà ïåíñèþ

Ïóòèí ðàññêàçàë, ÷åì áóäåò çàíèìàòüñÿ ïîñëå âûõîäà íà ïåíñèþ

Îáùåñòâî
Ïðåçèäåíò ïîääåðæàë ñîçäàíèå çàêîíà î ðîññèéñêîé íàöèè

Ïðåçèäåíò ïîääåðæàë ñîçäàíèå çàêîíà î ðîññèéñêîé íàöèè

Îáùåñòâî
Âûïóñêíèêè ýôôåêòíî ïðîêàòèëèñü íà Ãåëåíäâàãåíàõ: ñêàíäàë â àêàäåìèè ÔÑÁ. Âèäåî

Âûïóñêíèêè ýôôåêòíî ïðîêàòèëèñü íà Ãåëåíäâàãåíàõ: ñêàíäàë â àêàäåìèè

Ñîáûòèÿ
Òàíöóþùàÿ ñòàòóÿ â ÷åñòü Ñòàíèñëàâà è Ëþäìèëû Ïîïîâûõ

Òàíöóþùàÿ ñòàòóÿ â ÷åñòü Ñòàíèñëàâà è Ëþäìèëû Ïîïîâûõ

Ãëàâíîå
Çà ïðèçûâû ê ýêñòðåìèñòêîé äåÿòåëüíîñòè â Èíòåðíåòå ìîãóò ïðèâëå÷ü ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè

Çà ïðèçûâû ê ýêñòðåìèñòêîé äåÿòåëüíîñòè â Èíòåðíåòå ìîãóò ïðèâëå÷ü ê

Ãëàâíîå
Ñòðàíû ñåâåðà Åâðîïû äîãîâîðèëèñü î âîåííîì ñîòðóäíè÷åñòâå ïðîòèâ Ðîññèè

Ñòðàíû ñåâåðà Åâðîïû äîãîâîðèëèñü î âîåííîì ñîòðóäíè÷åñòâå ïðîòèâ

Ãëàâíîå
Ïîðîøåíêî ïðåäëîæèë Ïóòèíó çàáðàòü Äîíáàññ

Ïîðîøåíêî ïðåäëîæèë Ïóòèíó çàáðàòü Äîíáàññ

Ãëàâíîå
Âëàäèìèð Ïóòèí: ß ñêàçàë êîëëåãàì: ìû âûíóæäåíû íà÷àòü ðàáîòó ïî âîçâðàòó Êðûìà â ñîñòàâ Ðîññèè

Âëàäèìèð Ïóòèí: ß ñêàçàë êîëëåãàì: ìû âûíóæäåíû íà÷àòü ðàáîòó ïî

Ñîáûòèÿ
Óêðàèíà íàäååòñÿ íàñòðîèòü ïðîòèâ Ðîññèè âñþ ïëàíåòó

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Ïðîèñøåñòâèÿ
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