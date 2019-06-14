Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Îòçûâû è íàïóòñòâèÿ êîëëåã ïî Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ– êóëüòóðîëîã, ðåæèññåð, ïèñàòåëü ïóáëèöèñò, ÷üè ïóáëèêàöèè íå îñòàâëÿþò íèêîãî ðàâíîäóøíûì. Åìó ïèøóò òî âîñòîðæåííûå, òî êðèòè÷åñêèå îòçûâû, íî áåçðàçëè÷íûõ ê åãî òâîð÷åñòâó – íåò. Ëþäåé ïðèâëåêàåò åâðàçèéñêèé ïàòðèîòèçì Èñìàãèëà Øàíãàðååâà, êîòîðûé â ñâîèõ íàó÷íî-ïóáëèöèñòè÷åñêèõ ðàáîòàõ íå òîëüêî áëåñòÿùå ñòàâèò îñòðûå âîïðîñû íà îáñóæäåíèå îáùåñòâåííîñòè, íî è íàõîäèò îòâåòû, ñïîñîáíûå âûðàáîòàòü ýôôåêòèâíûå ðåøåíèÿ. È ïîýòîìó ïðåäñòàâëÿåòñÿ çàêîíîìåðíûì òîò ôàêò, ÷òî ìíîãèå òâîð÷åñêèå èííîâàöèè Èñìàãèëà Øàíãàðååâàïîëó÷èëè âûñîêóþ îöåíêó è ïîëîæèòåëüíûå îòçûâû êðóïíåéøèõ òâîð÷åñêèõ ñîþçîâ ñòðàí Åâðàçèè.
Îäíèì èç òàêèõ òâîð÷åñêèõ ñîþçîâ ÿâëÿåòñÿ Åâðàçèéñêàÿ Àêàäåìèÿ Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî (ÅÀÒÐ), âîçãëàâëÿåìàÿ îäíèì èç ñàìûõ ÿðêèõ èíòåëëåêòóàëîâ ñîâðåìåííîñòè, ïî÷åòíûì êèíåìàòîãðàôèñòîì Ðîññèè Âàëåðèåì Ðóçèíûì. Â îòëè÷èå îò ïîäîáíûõ àêàäåìèé, âîçãëàâëÿåìîå Ðóçèíûì ñîîáùåñòâî èìååò ïîðàçèòåëüíóþ ãåîãðàôèþ: îò Ìîñêâû äî Àñòàíû, îò Àñòàíû äî Ïåêèíà, îò Ïåêèíà äî Àáó-Äàáè. Âìåñòå ñ Ðóçèíûì ðóêîâîäñòâî àêàäåìèè ïðåäñòàâëÿþò: Äàðèãà Íàçàðáàåâà—Ïðåäñåäàòåëü Ñåíàòà Ïàðëàìåíòà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, äèðåêòîð ôîíäà «Ôîíä ïåðâîãî ïðåçèäåíòà ÐÊ — Ëèäåðà íàöèè», ïðåçèäåíò Åâðàçèéñêîãî ìåäèàôîðóìà, Âëàäèìèð Çîðèí—äîêòîð ïîëèòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, ÷ëåí ñîâåòà ïðè ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì, Þ Ñÿîãàí—êèíîðåæèññåð è ïðîäþñåð âûñøåé êàòåãîðèè, ïðåçèäåíò Ïåêèíñêîé àññîöèàöèè ïðîäþñåðîâ, ×æóíáåéñêîãî òåëåâèçèîííîãî õóäîæåñòâåííîãî öåíòðà, ïðåçèäåíò Ïåêèíñêîãî Öåíòðà ïî êóëüòóðíîìó ðàçâèòèþ «Öçèíäó»,Ó Öçÿí—êèíîðåæèññåð, ïðîäþñåð, ïðåçèäåíò Ïåêèíñêîé êîìïàíèè ïî êëàññè÷åñêîé êóëüòóðå è èñêóññòâó «×óàíøèöçè».
Òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë àêàäåìèè ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü íå òîëüêî óíèêàëüíûå êîììóíèêàöèîííûå êàíàëû íà âñåì ïðîñòðàíñòâå Åâðàçèè, íî è ðåøàòü ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà äîáðîñîñåäñòâà, îáúåäèíåíèÿ íàðîäîâ íà îñíîâå îáùåé èñòîðèè, îáùèõ ïîáåä. Òàê, íàïðèìåð, ìåæäóíàðîäíûé êèíîôåñòèâàëü «Ïîáåäèëè âìåñòå» äàâíî ñòàë óíèêàëüíîé òâîð÷åñêîé ïëîùàäêîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïèò÷èíãîâ, ãäå ìîæíî ïðîâåñòè àïðîáàöèþ êèíîïðîåêòîâ, ïîëó÷èòü ïðîôåññèîíàëüíûå îòçûâû è ðåöåíçèè, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàáîòå êðóãëûõ ñòîëîâ, òâîð÷åñêèõ âñòðå÷, ãäå ïðîèñõîäèò ðåàëüíûé ñèíòåç èíòåðåñîâ ðàçëè÷íûõ êóëüòóð, ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ, ïîèñêà ðåøåíèÿ çàäà÷ âûñòðàèâàíèÿ ýôôåêòèâíîé ïîëèòèêè â ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé íà Åâðàçèéñêîì ïðîñòðàíñòâå.
Ïðèçíàíèåì çàñëóã Èñìàãèëà Øàíãàðååâàâ ñôåðå ïîâûøåíèÿ ðîëè ñðåäñòâ ìàññîâîé êîììóíèêàöèé, â óòâåðæäåíèè èäåàëîâ ìèðà è äîáðîñîñåäñòâà ñòàëî åãî èçáðàíèå àêàäåìèêîì Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî (ÅÀÒÐ) è íàãðàæäåíèå îðäåíîì «ÑÎÃËÀÑÈÅ» (ñåðåáðÿíûì).
Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ ñåðòèôèêàòà àêàäåìèêà è îðäåíà «Ñîãëàñèå» Èñìàãèëó Øàíãàðååâó ïðîõîäèëà â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ (Ýìèðàòå Àäæìàí). Ïðèñóòñòâîâàëè ïðåçèäåíò ÅÀÒÐ Âàëåðèé Ðóçèí, âèöå-ïðåçèäåíò ÅÀÒÐ, ïðîôåññîð èñòîðèè Âëàäèìèð Èñõàêîâ, àêàäåìèê ÅÀÒÐ, èçâåñòíûé ïîýò Âëàäèìèð Âèøíåâñêèé.
Ïî õîäó ýòîãî ÿðêîãî òîðæåñòâåííîãî ïðàçäíèêà íàãðàæäåíèÿ áûë îðãàíèçîâàí òåëåìîñò ñ Àíàòîëèåì Âàññåðìàíîì, êîòîðûé äàâ ïîçèòèâíûå îòçûâû î òâîð÷åñòâå Èñìàãèëà Øàíãàðååâà, òåïëî ïîçäðàâèë åãî êàê êîëëåãó ïî öåõó ñ âðó÷åíèåì ñåðòèôèêàòà àêàäåìèêà ÅÀÒÐ, è âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî îáúåäèíåíèå ïðîôåññèîíàëîâ â ìåäèàñôåðå — ýòî âñåãäà ïðîðûâ, âñåãäà ïîáåäà êóëüòóðû â ñàìîì øèðîêîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà.
Ïðåçèäåíò Åâðàçèéñêîé àêàäåìèè òåëåâèäåíèÿ è ðàäèî (ÅÀÒÐ) Âàëåðèé Ðóçèí, ïóáëèöèñò è îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, àêàäåìèê ÅÀÒÐ Èñìàãèë Øàíãàðååâ è ïîýò, àêàäåìèê ÅÀÒÐ Âëàäèìèð Âèøíåâñêèé.
Ïîýò Âèøíåâñêèé âðó÷èë Øàíãàðååâó ñâîè êíèãè, â êîòîðûõ, â ñâîéñòâåííîé åìó ìàíåðå, äàë îðèãèíàëüíûå îòçûâû î åãî ëè÷íîñòè ñ äàðñòâåííûìè ïîæåëàíèÿìè.
— Â ïðîäîëæåíèå âûñêàçàííûõ ïîæåëàíèé, — ñêàçàë Âèøíåâñêèé, — õî÷ó ïðîöèòèðîâàòü, ïðîñòèòå, ñåáÿ:
Èñêóññòâî äðóãîì áûòü è áûòü ïàðòíåðîì.
Äîñòàòî÷íî ïðîéòèñü ïî èìåíàì.
Åñòü âåùè, äëÿ êîòîðûõ íóæåí êâîðóì.
Êîìó æ åùå âñòðå÷àòüñÿ, êàê íå íàì.
Âðó÷àÿ âûñîêèå íàãðàäû, Âàëåðèé Ðóçèí îñîáî ïîä÷åðêíóë: «Òî, ÷òî äåëàåò Èñìàãèë Êàëÿìîâè÷ äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ðîññèéñêîé êóëüòóðû íà Áëèæíåì Âîñòîêå, òðóäíî ïåðåîöåíèòü. Ïîñëå äåòàëüíîãî èçó÷åíèÿ åãî äåÿòåëüíîñòè è òðóäîâ, ïðîàíàëèçèðîâàâ ìíîãî÷èñëåííûå îòçûâû â ïðåññå, Ïðåçèäèóìîì Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðèíÿòü Èñìàãèëà Øàíãàðååâà â ñîñòàâ àêàäåìèè. Äàëåå Âàëåðèé Ðóçèí åùå ðàç ïîä÷åðêíóë, ÷òî, ïðåæäå âñåãî «Ó÷èòûâàÿ ìíîãî÷èñëåííûå îòçûâû êîëëåã, ÿ ðàä âðó÷èòü Èñìàãèëó Êàëÿìîâè÷ó ñåðòèôèêàò, óäîñòîâåðÿþùèé, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ äåéñòâèòåëüíûì ÷ëåíîì Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî.
Ïîñëå âðó÷åíèÿ ñåðòèôèêàòà àêàäåìèêà ÅÀÒÐ Âàëåðèé Ðóçèí òîðæåñòâåííî âðó÷èë Èñìàãèëó Øàíãàðååâó âûñîêóþ íàãðàäó, çà÷èòàâ îñíîâàíèå äëÿ íàãðàæäåíèÿ: «Çà ïàòðèîòè÷åñêóþ îáùåñòâåííóþ ïîçèöèþ íàãðàäèòü Èñìàãèëà Øàíãàðååâà ñåðåáðÿíûì îðäåíîì „ÑÎÃËÀÑÈÅ", êîòîðûé âðó÷àåòñÿ çà çàñëóãè â ïîâûøåíèè ðîëè ñðåäñòâ ìàññîâîé êîììóíèêàöèé â óòâåðæäåíèè èäåàëîâ ìèðà è äîáðîñîñåäñòâà. Ýòî ìåæäóíàðîäíûé æóðíàëèñòñêèé îðäåí, ó÷ðåæäåííûé ïðîôåññèîíàëàìè â èíôîðìàöèîííîé ñôåðå Ðîññèè, Óêðàèíû è Êàçàõñòàíà».
Ïðåçèäåíò Åâðàçèéñêîé àêàäåìèè òåëåâèäåíèÿ è ðàäèî (ÅÀÒÐ) Âàëåðèé Ðóçèí, âðó÷àåò Èñìàãèëó Øàíãàðååâó ñåðòèôèêàò àêàäåìèêà.
Îáðàùàÿñü ê Èñìàãèëó Øàíãàðååâó îò ñåáÿ ëè÷íî, Âàëåðèé Ðóçèí ñêàçàë: «Âû ïîðàæàåòå êàê èíòåëëåêòóàë, êîòîðûé î÷åíü òî÷íî è ãëóáîêî ìûñëèò. Âû ïîðàæàåòå êàê ÷åëîâåê — íåçàóðÿäíàÿ è ÿðêàÿ ëè÷íîñòü, êàê áèçíåñìåí; âû ïîðàæàåòå êàê ñåìüÿíèí. Âàøà ôóòáîëüíàÿ êîìàíäà äåòåé è âíóêîâ — ýòî âåëèêîå äîñòèæåíèå, íà êîòîðîå íåëüçÿ ñìîòðåòü áåç âîñõèùåíèÿ. ß î÷åíü ðàä, ÷òî âû âëèëèñü â íàøó àêàäåìèþ, â ýòîò åäèíûé åâðàçèéñêèé ïîòîê òâîð÷åñòâà. Õî÷ó îñîáî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî çàäà÷à íàøåãî êîëëåêòèâà ñîäåéñòâîâàòü è ïðîäâèãàòü âàøè èäåè ïî ðàñøèðåíèþ ïðîñòðàíñòâà ðîññèéñêîé êóëüòóðû íà Áëèæíåì Âîñòîêå, ïîääåðæèâàòü âàøè èíèöèàòèâû â îáëàñòè ðåøåíèÿ ìåæíàöèîíàëüíûõ ïðîáëåì â Ðîññèè. Âñå, ÷òî âû äåëàåòå â ñâîåì òâîð÷åñòâå, — òàëàíòëèâî è ÷åñòíî.Îá ýòîì ãîâîðÿò ìíîãî÷èñëåííûå îòçûâû â ÑÌÈ. ß åùå ðàç ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ âûñîêîé íàãðàäîé — îðäåíîì „ÑÎÃËÀÑÈÅ", è õî÷ó ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ýòî ðåøåíèå ìåæäóíàðîäíîãî ñîîáùåñòâà, ìîèõ êîëëåã èç Ðîññèè, Óêðàèíû è Êàçàõñòàíà. Ýòî âûñîêèé îðäåí, êîòîðûé áûë ðàíåå âðó÷åí òàêèì âûäàþùèìñÿ äåÿòåëÿì êóëüòóðû, êàê Îëæàñ Ñóëåéìåíîâ è ×èíãèç Àéòìàòîâ. Êñòàòè, õî÷ó çàìåòèòü, ÷òî ×èíãèç Àéòìàòîâ áûë ïî÷åòíûì ÷ëåíîì íàøåé àêàäåìèè. Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ðàáîòå Åâðàçèéñêèõ ÒÅËÅÔÎÐÓÌÎÂ, ìíîãî âûñòóïàë ïî âîïðîñàì, êîòîðûå ñåãîäíÿ âíîâü ïîäíèìàþòñÿ â âàøèõ ñòàòüÿõ è êíèãàõ. ß èñêðåííå ðàä, ÷òî âû âëèëèñü â êîãîðòó ýòèõ çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé… È ÿ óáåæäåí, ÷òî ìû áóäåì ñîòðóäíè÷àòü íà áëàãî Ðîññèè, íà áëàãî ðàñøèðåíèÿ èäåé Òàòàðñêîãî ìèðà, âî èìÿ îáúåäèíåíèÿ åâðàçèéñêèõ íàðîäîâ».
Åñòü ëþäè, ÷åé òâîð÷åñêèé ïóòü îòñòàâëÿåò ÿðêèé ñëåä è çàêîíîìåðíî, ÷òî îáùåñòâî ðåàãèðóåò àêòàìè ïðèçíàíèÿ, ãäå áû Èñìàãèë Øàíãàðååâ íå íàõîäèëñÿ – â Êàçàíè, Ìîñêâå èëè Àäæìàíå. Âñå ýòî òåïåðü îäíà èíôîðìàöèîííàÿ ïëàíåòà. È îòçûâû, ÷òî êîïÿòñÿ â óìàõ è ñåðäöàõ ëþäåé ëåãêî äîõîäÿò äî àäðåñàòà. Èñìàãèëà Øàíãàðååâàæäåò áîëüøàÿ ðàáîòà, íîâûå êíèãè, íîâûå ïî÷èòàòåëè è êðèòèêè, íîâûå ñòðàíû, íîâûå «çàïèñêè ïóòåøåñòâåííèêà». Êàê ãîâîðÿò «Äîðîãó îñèëèò èäóùèé».
Ëåíàðèÿ Ìóñëþìîâà
Èñòîðèÿ Óñïåõà. Èíòåðâüþ ñ Èñìàãèëîì Øàíãàðååâûì î òîì, êàê ñòðîèòüÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Âûáîð Ðåíàòà Èáðàãèìîâà: Ïî÷åìó òâîð÷åñêèå ëþäèÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëàòûïîâñêèå ìåñòà â ÎÀÝÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÀÝ - îáðàçåö òîëåðàíòíîñòè: Îòâåòû ÂëàäèìèðóÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Â ïîèñêàõ âíóòðåííåé ñâîáîäû: Áàðè Àëèáàñîâ ñòàëÃîðîä
Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà ØàíãàðååâàÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â ÎÀÝÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Öàðèöà Ñàâñêàÿ âûáðàëà Ðàñ àëü-ÕàéìóÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñåìåéíûé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ ÝìèðàòàõÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ â áèçíåñå: «Ìû ïîéäåìÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ ÀðàáñêèõÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó ÐîññèèÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íîâûå òåíäåíöèè ðàñøèðåíèÿ ñåêòîðà òþðêîÿçû÷íûõÎáùåñòâî
Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝÎáùåñòâî
Çàãàäêè èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà: Êàâêàçñêèå òàòàðûÎáùåñòâî
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèåÎáùåñòâî
Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè ÄóáàÿÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðàÃîðîä
Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â ÄóáàåÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈßÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðàÃëàâíîå
Âåëè÷èå Òàòàðñêîãî ìèðà: Ñèáèðñêèå òàòàðûÃîðîä
Ðóññêèé ÿçûê: ïðîñòðàíñòâî òþðêî-ñëàâÿíñêîãî áèëèíãâèçìàÃëàâíîå
Ïóòèí ðàññêàçàë î ïîêóøåíèÿõ íà ñåáÿÃëàâíîå
Ïóòèí ñûãðàåò â õîêêåé â Ñî÷èÑîáûòèÿ
Ïðåçèäåíò ÐÔ ïîäïèñàë çàêîí î çàìåíå äåíåæíûõ âûïëàò ïî ÎÑÀÃÎÒðàíñïîðò
Ïóòèí ðàññêàçàë, ÷åì áóäåò çàíèìàòüñÿ ïîñëå âûõîäà íà ïåíñèþÎáùåñòâî
Ïðåçèäåíò ïîääåðæàë ñîçäàíèå çàêîíà î ðîññèéñêîé íàöèèÎáùåñòâî
Âûïóñêíèêè ýôôåêòíî ïðîêàòèëèñü íà Ãåëåíäâàãåíàõ: ñêàíäàë â àêàäåìèèÑîáûòèÿ
Òàíöóþùàÿ ñòàòóÿ â ÷åñòü Ñòàíèñëàâà è Ëþäìèëû ÏîïîâûõÃëàâíîå
Çà ïðèçûâû ê ýêñòðåìèñòêîé äåÿòåëüíîñòè â Èíòåðíåòå ìîãóò ïðèâëå÷ü êÃëàâíîå
Ñòðàíû ñåâåðà Åâðîïû äîãîâîðèëèñü î âîåííîì ñîòðóäíè÷åñòâå ïðîòèâÃëàâíîå
Ïîðîøåíêî ïðåäëîæèë Ïóòèíó çàáðàòü ÄîíáàññÃëàâíîå
Âëàäèìèð Ïóòèí: ß ñêàçàë êîëëåãàì: ìû âûíóæäåíû íà÷àòü ðàáîòó ïîÑîáûòèÿ
Óêðàèíà íàäååòñÿ íàñòðîèòü ïðîòèâ Ðîññèè âñþ ïëàíåòóÏðîèñøåñòâèÿ