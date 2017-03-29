Президент РФ подписал закон о замене денежных выплат по ОСАГО
Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки к закону об ОСАГО, который лишает автовладельцев возможности получать денежные выплаты в качестве возмещения ущерба при ДТП.
Закон опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает Republic.
Согласно закону, страховая компания будет самостоятельно направлять автомобили в автосервисы, ремонт должен быть произведен в течение 30 дней. При ремонте должны быть использованы только новые детали, исключение составляют случаи, когда владелец автомобиля дал согласие на использование старых деталей. Сервис должен находиться не более чем в 50 километрах от места ДТП или дома потерпевшего, уточняется в законе.
Получить денежную компенсацию, согласно пунктам закона, можно будет, если транспортное средство не подлежит ремонту, если водителю будет причинен вред средней тяжести или тяжкий, а также в случае его гибели. Кроме того, получить денежные выплаты можно будет, если стоимость ремонта автомобиля превышает 400 тыс. руб.
Закон вступает в силу через 30 дней после подписания и будет действовать только в отношении новых договоров ОСАГО.
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