Что изменится в жизни россиян в феврале

С февраля 2017 года в России вступают в силу ряд новых законов. О том, что изменится в стране, сообщает «Российская газета».

Россиян ждёт повышение пенсий

С 1 февраля увеличатся все виды пенсий — по старости, по утере кормильца, по инвалидности, неработающим пенсионерам и так далее. Пенсии проиндексируют на 5,4 процента, то есть на размер инфляции 2016 года. Также на 4,1 рубля увеличится и стоимость одного пенсионного балла(индивидуального коэффициента). С 1 февраля его цена будет зафиксирована на уровне 78,28 рубля.

Кроме того, с 1 февраля вырастут все социальные выплаты — пособия инвалидам, выплаты ветеранам войн. Также увеличится размер единовременных пособий при рождении детей, ежемесячных пособий по уходу за ребёнком до полутора лет, единовременных пособий женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности. Их проиндексируют с коэффициентом 1,054 по сравнению с суммами 2016 года.

Вместе с тем размер материнского капитала останется прежним — 453,026 тысячи рублей.

Приватизация квартиры станет платной

Срок бесплатной приватизации жилья истекает 1 марта 2017 года. Последней датой заключения договора о бесплатной приватизации является 28 февраля 2017 года. Но тех, кто занимается приватизацией земли, закон не коснётся. Его действие распространяется на квартиры, жилые дома и комнаты.

Получать паспорта и права будет проще

С 1 февраля российские и заграничные паспорта, а также водительские удостоверения можно будет заменить в многофункциональных городских центрах (МФЦ).

Отстаивать права потребителя будет легче

Торговля перейдёт на новую контрольно-кассовую технику. Она будет передавать в налоговую инспекцию данные о каждой операции в режиме реального времени. Это позволит сделать информацию о выручке прозрачной. При этом покупатели смогут получать электронные чеки. По словам экспертов, такие чеки невозможно потерять или забыть в магазине. Если дома человек обнаружит брак в купленном товаре, то ему легче будет отстаивать свои права потребителя.

Госзакупки по новым правилам

С 1 февраля вступает в силу сразу несколько поправок в порядок и правила контрактной системы закупок. Например, при закупках лекарств в реестр таких контрактов необходимо включить не только название препарата и номер его регистрационного удостоверения, но и данные производителя и дозировку. Также есть нововведения в отношении закупок инновационной продукции. Они касаются малого и среднего бизнеса.