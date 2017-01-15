Глава Минтруда рассказал, что будет в 2017 году с зарплатами, безработицей и пенсиями
Россиян ожидает рост реальных зарплат, безработица останется на уровне 2016 года, а в некоторых сложных вопросах пенсионной реформы будет поставлена точка. Об этом министр труда и соцзащиты России Максим Топилин рассказал «Российской газете».
Чиновник отметил, что рост зарплат начался ещё в августе прошлого года, и эта тенденция будет продолжаться в 2017. «Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная», — сказал Топилин. Положительную роль в этом процессе должна сыграть реализация «майских» указов Владимира Путина об увеличении заработной платы в бюджетном секторе.
Что касается безработицы, то, по мнению Топилина, она останется примерно на том же уровне — значительно не вырастет, но и не снизится. Никаких оснований для серьёзных изменений нет.
Также министр надеется, что в текущем году будет поставлена точка в вопросе накопительной части пенсии. Несмотря на то, что в Минфине настаивают на том, чтобы этот элемент был обязательным, скорее всего он станет добровольным. «Доходы у людей не очень высокие, и они не растут так быстро, чтобы можно было легко изъять их часть и направить в силу закона, а не выбора гражданина в накопительную компоненту», — заявил Топилин.
Напомним, ВашГород.ру писал о том, что специалисты Пенсионного фонда России в ноябре 2016 года опросили 200 жителей Кемеровской области от 20 до 55 лет и выяснили, что лишь один из 200 кузбассовцев не собирается в старости жить на пенсию.
А в конце октября пресс-служба ПФР сообщала, что в Кузбассе отказались от оформления пенсии 313 человек. А 28 пенсионеров решили не получать уже назначенную им пенсию, чтобы в будущем увеличить её размер. Каждый, кто обратится за назначением пенсии позже общеустановленного срока, будет получать её в повышенном размере, напомнили в ведомстве.
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