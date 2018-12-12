Телеграм-канал: Роковая блондинка Виктория Лопырева беременна от 60-летнего экс-министра спорта
Авторы канала утверждают, что «Мисс Россия – 2003», фотомодель и лицо Чемпионата мира по футболу Виктория Лопырева беременна от вице-премьера и главыРФС Виталия Мутко.
О беременности известной ростовчанки сообщил телеграм-канал «Незыгарь». История вспылила в связи с предстоящей отставкой Виталия Мутко споста главы Российского футбольного союза.
- ОколоКремля говорят, что все видимые метаморфозы вокруг частичного сложения полномочий в РФС вице-премьера, связаны с беременностью Виктории Лопыревой (как считается спутницы Виталия Леонтича) и концентрацией его на будущем отцовстве. С чем ни раз его и поздравляем, -дословная цитата telegram-канала.
Напомним, что слухи о беременности модели ходят с начала осени. Однако, официального признания, кто отец ребенка от Виктории так никто и не дождался. СМИ утверждают, что отцом малыша является неизвестный миллионера.
В целом слухи о своем положении Виктория не опровергает, но и не подтверждает. Модель продолжает радовать фаловеров снимками.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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