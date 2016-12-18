Россиянка под действием наркотиков вывела на мороз полураздетого 9-месячного сына
18 декабря в Ростове-на-Дону произошел шокирующий инцидент, сообщает Privet-Rostov.ru
Женщина, находясь под действием наркотических веществ, едва не погубила своего 9-месячного малыша.
Ростовчанка разругивала на морозе без верхней одежды. На ребенка она надела лишь тонкую кофточку. Беспомощный младенец получил сильное переохлаждение.
Женщина, предположительно, находившаяся под действием наркотиков, вместе с маленьким сыном остановилась возле КПП городского СИЗО № 5.
Сотрудники следственного изолятора увидев это вызвали полицию и скорую помощь. По данным издания, женщину госпитализировали в токсикологическое отделение БСМП № 2, а чудом спасенного малыша в состоянии средней степени тяжести доставили в детскую Городскую больницу № 2.
О дальнейшей судьбе ребенка информации пока нет.
Шок: Россиянин насмерть забил своего 10-месячного сына об угол кроватиКриминал
В центре Краснодара на глазах у друзей скончался пареньПроисшествия
Россиянка вопреки всему не отказалась от обреченного на инвалидностьОбщество
Женщина выгуливала ребенка на собачьем поводкеОбщество
Шок! Новорожденного младенца выбросили в мусорный бакГлавное
В Краснодаре иномарка сбила женщину с младенцем на рукахПроисшествия
Врачи «промариновали» ребенка с двумя переломами 7 часовЗдоровье
Шок: арматура прошла через голову малыша вплоть до центральной частиИнфраструктура
Россиянка устроила стриптиз в отделе полиции. ВидеоГлавное
Молодая мама оставила в траве новорождённую девочку вместе сОбщество
Женщина весом в 272 кг родила 18-килограммового ребёнкаЗдоровье
«Не могу с этим жить». Россиянка, задушившая 5-месячного сына,Криминал
Россиянка сгорела заживо, готовя праздничный ужинГлавное
Женщина, не добившись закрытия всех окон в маршрутке, надела наТранспорт
Няне-убийце обезглавившей ребенка поставили диагнозКриминал
Отец оставил 4-летнего сына в роще: сказал «Стоять!» и ушёлОбщество
На вокзале Краснодара умерла пассажирка поезда "Сочи -Происшествия
На Кубани мать переехала своего годовалого ребенка на личном автоПроисшествия
Мать жестоко избивала 2-летнего сына и снимала побои на видеоПроисшествия
Муж выстрелил жене из ружья в живот на глазах у дочерейКриминал
Россиянин избил и выбросил из окна маленького сынаКриминал
ШОК! Мошенники выманивают деньги на помощь родственникам погибших вКриминал
Появилось полное видео падения Боинга в Ростове-на-ДонуГлавное
Шок! 15-летний подросток вырезал свою семьюКриминал
Пьяный пассажир едва не угодил в воронку двигателя самолетаПроисшествия
18-летний парень изнасиловал мать и 10-летнюю сеструКриминал
В Хакасии пьяная женщина сожгла своего 2-месячного сына в печиКриминал
Бабушка пыталась зарубить топором 6-летнего внукаПроисшествия
Школьника до полусмерти избили мать с сестройПроисшествия
Неизвестные убили парня, пырнув ножом в шею на остановкеГлавное
Обезумевший мужчина растерзал собственную дочь и съел ее сердцеГлавное
Молодой отец пытался заживо сварить пятимесячного сынаКриминал
Мать убила собственного ребенка, засунув его в микроволновкуКриминал
Из-за глупости матери выпавший на дорогу младенец чуть не попал подПроисшествия
В Краснодаре ищут водителя, сбившего беременную и скрывшегося с местаПроисшествия
В желудке мужчины укусившего авиапассажира был 1 кг наркотиковКриминал
"Порядочный семьянин" убил своих детей на глазах у материГлавное
Водитель маршрутки сломал туристке нос и выкинул ее с ребенком наПроисшествия
Малыша затянуло в эскалатор: он в тяжелом состоянииПроисшествия
Младенец ожил через 8 дней после похоронГлавное