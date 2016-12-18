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Россиянка под действием наркотиков вывела на мороз полураздетого 9-месячного сына

Вчера, 21:08

18 декабря в Ростове-на-Дону произошел шокирующий инцидент, сообщает Privet-Rostov.ru

 

 

Женщина, находясь под действием наркотических веществ, едва не погубила своего 9-месячного малыша.

Ростовчанка разругивала на морозе без верхней одежды. На ребенка она надела лишь тонкую кофточку. Беспомощный младенец получил сильное переохлаждение.

Женщина, предположительно, находившаяся под действием наркотиков, вместе с маленьким сыном остановилась возле КПП городского СИЗО № 5.

Сотрудники следственного изолятора увидев это вызвали полицию и скорую помощь. По данным издания, женщину госпитализировали в токсикологическое отделение БСМП № 2, а чудом спасенного малыша в состоянии средней степени тяжести доставили в детскую Городскую больницу № 2.

О дальнейшей судьбе ребенка информации пока нет.



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