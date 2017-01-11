Стало известно, кто представит Россию на Евровидение-2017
На музыкальный конкурс Евровидение в Киев в этом году Первый канал собирается отправить 32-летнего певца Александра Панайотова.
Об этом пишет Life. Как сообщает издание, кандидатура Панайотова уже одобрена.
Первый канал в 2017 году является официальным вещателем конкурса в России. Музыкальная дирекция телеканала не планирует проводить национальный отбор. Официальное решение Первый канал пока не озвучивает, оно будет объявлено через месяц.
Добавим, Александр Панайотов занял второе место в пятом сезоне шоу «Голос» в 2016 году.
«Я буду счастлив представить нашу страну на конкурсе — для меня это огромная честь. Но пока ничего не хочу загадывать», — сказал сам Панайотов.
Напомним, на Евровидении-2016 Россию представлял певец Сергей Лазарев. Победительницей стала украинская певица Джамала.
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