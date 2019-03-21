В Краснодаре отменяют «СНИЛС», что будет вместо него?
Главная ценность СНИЛСа в его уникальном номере, который позволяет идентифицировать его владельца через Пенсионный фонд РФ.
Под этим номером ведется учет страхового стажа, взносов и прочих сведений, которые необходимы для формирования будущей пенсии гражданина, об этом сообщает Дзен-канал «Юридические тонкости». Сейчас для россиян СНИЛС – это один самых важных документов, без него нельзя устроится на работу, получить полис ОМС или зарегистрироваться на портале «Госуслуг».
Однако, в скором времени СНИЛС уйдет в небытие. 14 марта Госдума рассмотрела законопроект об изменении правил персонифицированного учета для целей обязательного пенсионного страхования.
На смену пластиковому полису придет электронный. При этом идентификационный номер останется прежним. Этот номер будет устанавливаться неким «документом, подтверждающим регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета».
Россияне смогут получить такой документ в ПФР в электронном или бумажном виде, по желанию клиента. Выдавать документ будут не только застрахованным лицам, а всем «зарегистрированным лицам».
Документ будет выдаваться автоматически при выдаче свидетельства о рождении.
В случае утери отныне не надо будет уведомлять ПФР. Все ранее выданные страховые свидетельства сохраняют свою юридическую силу.
Источник:Privet-Rostov.ru
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