В России изменились правила замены и выдачи водительского удостоверения
Премьер-министр России подписал постановление о наделении многофункциональных центров (МФЦ) функциями по замене водительских прав.
Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства. Новые правила призваны повысить качество предоставления госуслуг, уменьшить финансовые и временные издержки россиян, а также снизить коррупционные риски, уточняет РИА Новости.
Отметим, в настоящий момент водительские удостоверения могут выдавать только подразделения Госавтоинспекции.
Согласно новому Постановлению, МФЦ смогут выдавать водителям новые удостоверения, поступившие из ГИБДД, а также международные водительские права.
Также в рамках новых правил, водители, предоставившие медицинское заключение, смогут получить новое удостоверение на десять лет, тогда как сейчас первоначально установленный период не подлежит изменению.
Кроме того, постановление правительства разъясняет процедуру обмена иностранных водительских удостоверений на российские права.
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