Жителей России ждет 3-дневная рабочая неделя

Миллионы россиян с нетерпением ждут 3-дневную рабочую неделю, которая закончится длинными выходными, сообщает Privet-Rostov.ru

Напомним, ранее мы писали о том, как россияне будут отдыхать 23 февраля и 8 марта в этом году.

На будущей неделе жители нашей необъятной Родины будут работать с понедельника до среды включительно (20-22 февраля).

Затем последуют четыре выходных в связи с праздником — Днем защитника Отечества 23 февраля, сообщил замглавы Роструда Иван Шкловец.

Кроме того, на среду - 22 февраля, выпадает предпраздничный рабочий день, который будет сокращен на один час.

«В целях рационального использования рабочего времени правительство ранее приняло решение о переносе выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля. Таким образом, получились удлиненные выходные с 23 по 26 февраля включительно», — прокомментировал Шкловец.

Отметим, прекрасной половине человечества на период празднования 8 марта повезло меньше.

Международный женский день выпадет на среду и поделит рабочую неделю на две равные части. Будет один выходной. Предпраздничный рабочий день, приходящийся на вторник 7 марта, будет короче на один час.