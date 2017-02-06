Пенсионный фонд предупреждает

До 15 февраля работодателям необходимо отчитаться в Пенсионный фонд о работающих сотрудниках. Начиная с 2017 года ежемесячную форму СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» работодатели должны предоставлять в новые сроки. Ежемесячный отчет по форме СЗВ-М направляют в ПФР все страхователи (организации и индивидуальные предприниматели) в отношении работающих у них застрахованных лиц.

«С 2017 года у работодателей появилось больше времени для подготовки отчетности СЗВ-М. Если раньше ее необходимо было направлять до 10 числа каждого месяца, то с этого года – до 15 числа включительно. Таким образом, последний срок приема сведений за январь 2017 года – 15 февраля.

Цель ежемесячной отчетности – подтвердить факт трудоустройства либо увольнения пенсионеров для последующего осуществления индексации страховой пенсии. Ежемесячно отчетность за своих сотрудников представляют около 80 тысяч донских работодателей», - комментирует Евгений Михайлович Петров, управляющий Отделением ПФР по Ростовской области.

В представленных сведениях должны быть отражены данные обо всех застрахованных лицах, числящихся в организации, в том числе работающих по гражданско-правовым договорам, в упрощенном виде: ФИО, СНИЛС, ИНН (при наличии у страхователя данных об идентификационном номере налогоплательщика застрахованного лица).

Законодательно установлен срок устранения страхователями ошибок и расхождений, выявленных ПФР в представленной отчетности - в течение 5 рабочих дней. При представлении в течение 5 рабочих дней исправлений в ранее поданных формах СЗВ-М финансовые санкции не применяются.

Размер финансовых санкций за непредставление страхователем в установленный срок указанных сведений либо представление неполных и (или) недостоверных сведений остается прежним - 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.

Сдавать отчетность в электронном виде обязаны страхователи, если численность застрахованных лиц, на которых подаются сведения в ПФР, составляет 25 человек или более. Отчет должен быть подписан усиленной электронной подписью. С 2017 года введен штраф в размере 1000 рублей за несоблюдение страхователем порядка представления электронных документов персонифицированной отчетности (Федеральный Закон № 27-ФЗ ст. 17).