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В России снова поменяли концепцию пенсионной реформы

11-01-2017, 11:32

ЦБ РФ и Пенсионный фонд России скорректировали накопительную часть пенсии граждан.

 

 

Изменение касается «молчунов»: их будут автоматически подключать к новой системе. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

Ранее предполагалось, что если «молчуны» не заявляют о переводе средств в негосударственный пенсионный фонд, то их деньги переводят в баллы и направляют в страховую часть. Теперь «молчуны» и люди, чьи накопления находятся в НПФ, будут подключены к системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) по умолчанию. Только тот, кто сам откажется от накопительной пенсии и отпишется от ИПК, попадёт в страховую часть. Предполагается, что таких людей будет совсем немного.

Отмечается, что концепция юридически проработана и отказываться от нее Минфин уже не будет.



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