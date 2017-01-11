В России снова поменяли концепцию пенсионной реформы
ЦБ РФ и Пенсионный фонд России скорректировали накопительную часть пенсии граждан.
Изменение касается «молчунов»: их будут автоматически подключать к новой системе. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.
Ранее предполагалось, что если «молчуны» не заявляют о переводе средств в негосударственный пенсионный фонд, то их деньги переводят в баллы и направляют в страховую часть. Теперь «молчуны» и люди, чьи накопления находятся в НПФ, будут подключены к системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) по умолчанию. Только тот, кто сам откажется от накопительной пенсии и отпишется от ИПК, попадёт в страховую часть. Предполагается, что таких людей будет совсем немного.
Отмечается, что концепция юридически проработана и отказываться от нее Минфин уже не будет.
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