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Программа «Мир без слёз» впервые в Анапе: городская больница получила 3 млн рублей на новое оборудование

12-07-2019, 10:56

10 июля 2019 года в рамках благотворительной программы «Мир без слёз» городская больница города Анапы получила от банка ВТБ денежный сертификат на сумму 3 млн рублей. На эти средства медучреждение приобретет аппарат искусственной вентиляции лёгких.

 

 

 

Программа «Мир без слёз» впервые в Анапе: городская больница получила 3 млн рублей на новое оборудование

  

«Мир без слёз» — собственная благотворительная программа банка ВТБ, которая создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. В 2019 году запланировано 25 акций — 4 в московских больницах и 21 мероприятие в регионах. За 16 лет действия программы «Мир без слёз» помощь получили сотни детских больниц по всей России. В 2019 году банк ВТБ выделил более 75 млн рублей на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году.

 

 

Программа «Мир без слёз» впервые в Анапе: городская больница получила 3 млн рублей на новое оборудование

 

Городская больница города Анапы является единственным многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, оказывающим медицинскую помощь детям и подросткам Муниципального образования города-курорта Анапы. В структуру больницы входят детское соматическое отделение, дневной стационар, центр амбулаторной хирургии, а также детская поликлиника, которая рассчитана на 580 приемов в смену.


Заместитель главного врач ГБУЗ «Городская больница города Анапы» Элина Григорьевавыразила благодарность за возможность участия в программе и подробно рассказала про оборудование, которое появится в учреждении благодаря акции «Мир без слёз»:

 

«На подаренный банком ВТБ сертификат мы планируем приобрести аппарат искусственной вентиляции легких для отделения детской реанимации. Данное оборудование используется при оказании экстренной и неотложной помощи для спасения жизни маленьких пациентов».


Представитель больницы отдельно поблагодарила организаторов за праздничную часть мероприятия, которая прошла для маленьких пациентов. Популярные герои мультсериала «Маша и Медведь» разыграли интерактивный спектакль для детей, создав атмосферу добра и улыбок. Каждый ребенок получил памятный подарок — волшебный сундучок с набором для рисования.

 

 

Программа «Мир без слёз» впервые в Анапе: городская больница получила 3 млн рублей на новое оборудование

 

После детского праздника прошла пресс-конференция, в которой принял участие заместитель Главы города Анапа Роман Дикий. Он отметил важность акции для развития города:

 

«Мы очень рады возможности принять участие в таком проекте. Нам важно, чтобы жители курорта и гости, которые приезжают со всех уголков страны, смогли получать качественную современную медицинскую помощь. Приятно, что банк ВТБ в этом помогает. Надеемся на продолжение нашего сотрудничества в рамках проекта «Мир без слёз», и хотим, чтобы такое партнерство носило масштабный характер».

 

На важную роль программы «Мир без слёз» указала Валентина Игнатенко, заместитель министра здравоохранения Краснодарского края:

 

«Помощь, которую нам оказывают сегодня, позволит медикам Анапы лечить маленьких жителей и гостей города-курорта, как и прежде на высоком уровне, ведь Краснодарский край сегодня занимает одну из лидирующих позиций в Российской Федерации по уровню оказания медицинской помощи. Я уверена, что врачи Анапы распорядятся новым оборудованием максимально эффективно, но, конечно, хочется, чтобы этот аппарат пригодился как можно меньшему количеству детей».


Вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев упомянул об истории проведения акции в Краснодарском крае:

 

«Очень приятно, что сегодня география нашего проекта снова расширилась. В Анапе мы в первый раз, но не первый раз в вашем крае: ранее акции уже проходили в Новороссийске, в Сочи, в Краснодаре».

 

Александр Ерофеев также подчеркнул, что с этого года бюджет программы был увеличен до 75 миллионов, и за счет этого финансовая помощь региональным больницам возросла с 1,5 до 3 млн.

 

 


 

 

Информационная справка


«Мир без слёз»


Благотворительная программа банка ВТБ, цель которой — поддержка учреждений детского здравоохранения и повышение качества медицинской помощи детям. Программа работает с 2003 года и носит долгосрочный и адресный характер. В 2007 году проект стал федеральным: заявку на участие может подать любая государственная детская больница. В 2018 году программа «Мир без слёз» отметила свой 15-летний юбилей. За это время банк оказал помощь сотням детских больниц в 52 регионах России. В рамках программы банк напрямую финансирует приобретение медицинского оборудования, лекарств или расходных материалов по выбору медицинского учреждения.


Банк ВТБ (ПАО)


Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) — международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.


Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах.




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