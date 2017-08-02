Бесплатный Wi-Fi появится на пляжах Краснодарского края

Работа по обеспечению свободного доступа жителей и гостей кубанских курортов к Интернету на Азово-Черноморском побережье начинается уже в этом году.



По словам главы края, до 2019 года бесплатный Wi-Fi появится на всех морских пляжах региона. Это более 500 территорий. Каждый желающий сможет свободно выйти в интернет, находясь на отдыхе.



Как сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе краевой администрации, бесплатный Wi-Fi в этом курортном сезоне появится на пляжах Имеретинского курорта, Джубги и поселка Ольгинка. Позже на пляжах Анапы, Геленджика, Новороссийска, Сочи, а также в Ейском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Темрюкском района.

Источник: www.livekuban.ru