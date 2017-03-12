Маршрут круизного лайнера «Сочи-Крым» пройдет через Турцию и Болгарию
Такая возможность рассматривается сейчас в Ростуризме.
Глава «Ростуризма» Олег Сафонов рассказал, что круизная линия, которая будет соединять Сочи и Крым, может быть продлена. Российская сторона выступила с предложением включить Болгарию и Турцию в маршрут круизного лайнера «Сочи-Крым».
- Есть заинтересованность нашей страны ее продлить, ведется работа с коллегами из Турции. И буквально несколько дней назад я встречался с министром туризма Болгарии и предложил возможность продления круизной линии из портов Крыма в Болгарию в один или два порта, - сказал Сафронов.
В случае, если ответ будет положительным, то в России появится межгосударственный туристический маршрут.
Как сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе администрации города Сочи, для организации круизного сообщения было приобретено девятипалубное судно. На лайнере смогут расположиться 940 пассажиров. Теплоход оборудован четырьмя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системе "шведский стол", кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадкой, спа-зоной, магазином беспошлинной торговли.
Источник: www.livekuban.ru
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