В Краснодаре появится крытый аквапарк за 2 миллиарда рублей

В данный момент на территории города нет ни одного действующего аквапарка.

Крытый аквапарк будет работать круглый год, в отличие от его предшественников. По мнению главы города, новый развлекательный комплекс будет пользоваться большой популярностью у жителей и гостей Краснодара. Для размещения аквапарка определен участок рядом с ТРЦ OZ МОЛЛ площадью около 7 га. В настоящее время ведется проработка проекта.



Общая площадь объекта составит почти 27 тыс. кв. м. Предусмотрена парковка.



- Стоимость объекта составит около 2,2 млрд рублей, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе городской администрации.

Источник: www.livekuban.ru