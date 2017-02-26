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В Краснодаре появится крытый аквапарк за 2 миллиарда рублей

Сегодня, 10:27

В данный момент на территории города нет ни одного действующего аквапарка.

 

В Краснодаре появится крытый аквапарк за 2 миллиарда рублей

 

Крытый аквапарк будет работать круглый год, в отличие от его предшественников. По мнению главы города, новый развлекательный комплекс будет пользоваться большой популярностью у жителей и гостей Краснодара. Для размещения аквапарка определен участок рядом с ТРЦ OZ МОЛЛ площадью около 7 га. В настоящее время ведется проработка проекта.

Общая площадь объекта составит почти 27 тыс. кв. м. Предусмотрена парковка. 

- Стоимость объекта составит около 2,2 млрд рублей, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе городской администрации.

Источник: www.livekuban.ru



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