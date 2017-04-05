Девятилетней пациентке врачи районной больницы оказали некачественную помощь

В результате девочке потребовалось срочное хирургическое вмешательство.

9-летняя жительница Тимашевского района упала с велосипеда и сломала руку. Для оказания медицинской помощи девочку госпитализировали в травматологическое отделение Тимашевской ЦРБ.

Пострадавшей поставили диагноз: закрытый перелом нижней трети левой плечевой кости со смещением. Маленькой пациентке травматологии в день госпитализации сделали рентген.

Невнимательность врачи ЦРБ, как стало известно «Живой Кубани», проявили позже. Врачом-рентгенологом, который сделал снимок, не было описано условное смещение фрагментов кости на нем. А лечащий врач не интерпретировал данную травму на основании снимка.

Для лечения девочки была выбрана неверная тактика, что в итоге привело к посттравматической вирусной деформации левого локтевого сустава пациентки.

По результатам прокурорской проверки в суд направлено исковое заявление о взыскании с центральной районной больницы материального и морального вреда в пользу пострадавшей.

250 тысяч рублей взысканы в пользу родителей девочки с Тимашевской ЦРБ.

– Лечение ребенка продолжается в ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница». В отношении заведующего травматологическим отделением МБУЗ «Тимашевская ЦРБ» проводится доследственная проверка, ход которой находится на контроле прокуратуры,– сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе ведомства.

Источник: www.livekuban.ru