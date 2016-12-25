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Студентка упала с пятого этажа заброшенного дома в станице Кущевской

Вчера, 21:57

Девушка выжила, но получила серьезную травму позвоночника.

 

Студентка упала с пятого этажа заброшенного дома в станице Кущевской

 

Как стало известно «Живой Кубани» из источников знакомых с ситуацией, 17-летняя Карина М. студентка местного техникума, проживающая на съемной квартире. Последние время у девушки были проблемы в личной жизни, а накануне инцидента она сильно поругалась со своим молодым человеком. Вечером 26 декабря девушку без сознания обнаружили возле заброшенного здания. Позже стало известно, что несовершеннолетняя упала с пятого этажа.

С места происшествия ее госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Студентка получила перелом шеи и множественные ушибы. По словам ее подруги  Анны И*, в настоящий момент Карина уже пришла в себя и ее в ближайшее время переведут в обычную палату.

«Живой Кубани» удалось связаться с руководством техникума, в котором учится девушка. Как утверждают педагоги, проблем в учебе у студентки не было и вообще подросток характеризуется положительно.

В пресс-службе краевого следственного комитета получить оперативный комментарий по данному факту не удалось.

*- имя и фамилия подруги пострадавшего подростка изменены

 

Источник: www.livekuban.ru  



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