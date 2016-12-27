В ТРЦ «Галерея» разбилась женщина, упавшая с эскалатора

Раненую пенсионерку госпитализировали в ближайшую больницу.

Как удалось выяснить «Живой Кубани», несчастный случай произошел накануне вечером. Очевидцы утверждают, что женщина поднималась на эскалаторе и наклонись вперед. В этот момент у женщины закружилась голова и она упала вниз. Пролетев два этажа, жертва инцидента упала на пол нулевого яруса. В результате происшествия, женщина получила серьезные переломы и ушибы.

В настоящий момент местная жительница 1958 года рождения доставлена в отделение реанимации.

- Пострадавшая была госпитализирована в одну из больниц, где в настоящее время находится в бессознательном состоянии в отделении реанимации, - прокомментировал «Живой Кубани» руководитель пресс-группы УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко. - По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: www.livekuban.ru