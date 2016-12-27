В ТРЦ «Галерея» разбилась женщина, упавшая с эскалатора
Раненую пенсионерку госпитализировали в ближайшую больницу.
Как удалось выяснить «Живой Кубани», несчастный случай произошел накануне вечером. Очевидцы утверждают, что женщина поднималась на эскалаторе и наклонись вперед. В этот момент у женщины закружилась голова и она упала вниз. Пролетев два этажа, жертва инцидента упала на пол нулевого яруса. В результате происшествия, женщина получила серьезные переломы и ушибы.
В настоящий момент местная жительница 1958 года рождения доставлена в отделение реанимации.
- Пострадавшая была госпитализирована в одну из больниц, где в настоящее время находится в бессознательном состоянии в отделении реанимации, - прокомментировал «Живой Кубани» руководитель пресс-группы УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко. - По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Источник: www.livekuban.ru
Студентка упала с пятого этажа заброшенного дома в станице КущевскойПроисшествия
Упавшая с балкона в Краснодаре женщина была онкобольнойПроисшествия
На Кубани тракторист сбил коляску с младенцемПроисшествия
В Кропоткине неизвестные обстреляли окна квартиры пенсионерки изГород
ВИДЕО: В Краснодаре пьяный водитель протаранил восемь машинПроисшествия
В Армавире мать случайно проломила череп грудному ребенкуПроисшествия
В Белореченском районе КамАЗ раздавил иномаркуПроисшествия
На Кубани водителя-убийцу нашли по зеркалу от машиныПроисшествия
В Краснодаре школьник утонул на глазах у друзейГород
Строителя Керченского моста переломало гидромолотомПроисшествия
Школьница, сбитая «Газелью» на обочине, приехала к бабушке на каникулыПроисшествия
Леди-байкер разбилась на мотоцикле в КраснодареПроисшествия
Парень хотел сделать сюрприз возлюбленной и упал с 12 этажаПроисшествия
На Кубани пострадала туристка, упавшая возле водопадаПроисшествия
Студент на иномарке устроил жуткое ДТП на Кубани, два человека погиблиПроисшествия
На Кубани электричка Краснодар – Ростов сбила женщинуТранспорт
Краснодарский школьник нанес себе ножевое ранение, чтобы напугатьКриминал
Девочка-подросток погибла при столкновении двух гидроциклов на КубаниПроисшествия
Голая девушка прыгала по крышам авто в Краснодаре и отрывала имГлавное
В Сочи на пляж санатория вынесло тело утопленницыПроисшествия
На Кубани рабочего убило деревом в парке культурыПроисшествия
Мужчина задушил любовницу во время секс-игры, трехлетний ребенокПроисшествия
Мужчина задушил любовницу во время секс-игры, трехлетний ребенокПроисшествия
СК проводит проверку по факту падения ребенка в церковный пруд в ЕйскеПроисшествия
На Кубани мать переехала своего годовалого ребенка на личном автоПроисшествия
Жертву ДТП в Краснодаре госпитализировали с проломленным черепомПроисшествия
Полицейский устроил смертельное ДТП на трассе под БелореченскомПроисшествия
Из-за смерти женщины в трамвае остановилась работа электротранспортаТранспорт
Полиция Краснодара ищет женщину, гулявшую голой по КраснодаруПроисшествия
Водитель троллейбуса сбил школьницу в центре КраснодараПроисшествия
13-летняя девочка умерла в реанимации после того как проглотила шарикПроисшествия
В Краснодаре женщина сбросилась с балкона высотки из-за своегоПроисшествия
В Темрюке в больнице умер 3-летний ребенокПроисшествия
В Краснодаре арестован пьяный водитель, врезавшийся в группу пешеходовПроисшествия
На голову ребенку из окна выкинули стеклянную бутылку, девочка вПроисшествия
Мужчина упал с эскалатора в ТЦ и разбился (18+) (фото) (видео)Происшествия
В Краснодаре с шестого этажа на крышу иномарки упала 22-летняя девушкаПроисшествия
Краснодарка выпала из окна пятого этажа и осталась живаПроисшествия
Голая сибирячка упала с пятого этажа, спускаясь на простынях (видео)Происшествия
Очередная жертва селфи: подростка насмерть придавило бетонной плитойПроисшествия