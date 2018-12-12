В Краснодаре началась подготовка к отключению банков от Visa и Mastercard

ЦБ просит малые банки обзавестись резервным спонсором, который сможет обслуживать их карты.

ЦБ России разослал всем операторам платежных систем и банкам письмо. В послании дается совет для тех, кто работает с платежными системами не напрямую, а через крупные банки, найти запасных спонсоров, которые могли бы обслуживать их карты. Это может пригодиться в случае, если банк-спонсор будет отключен от международных платежных систем, сообщают «Ведомости».

На данный момент крупнейшими банками-спонсорами в России числятся РНКО «Платежный центр», «Уралсиб», ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк. Смена банка-спонсора может затянуться на пять –шесть месяцев.

Ожидается, что в начале следующего года США введет новые санкции в отношении России. Санкции затронут крупнейшие банки страны. Если США решится на такой шаг, то расчеты в России проводятся через национальную систему платежных карт не будут работать за границей.

Напомним, что четыре года из-за санкций такого рода обслуживать карты Visa и MasterCard перестали некоторые российские банки, в том числе СМП Банк, Инвесткапиталбанк, банк «Россия», Собинбанка, сообщает «Югополис». В 2015 год ситуация повторилась, но уже с другими банками - Генбанк, Крайинвестбанк, Севастопольский морской банк (СМБ), банк «Верхневолжский», Инресбанк и Мособлбанк. Именно тогда и была создана российская платежная система «Мир».

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Источник:Privet-Rostov.ru