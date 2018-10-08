Жители Краснодара напуганы сообщением о налоге на перевод денег с карты на карту

Информация активно передается между россиянами в сети Интернет.

Россияне пугают друг друга о том, что, начиная с нового года государство начнет брать налог при переводе денег с карту на карту. Размер налога составит 4% от суммы перевода. Аналогичная информация уже распространялась в начале лета, тогда говорилось о том, что налог начнет взыматься с 1 июля, сообщают «Ведомости». Тогда в федеральной налоговой службе заверили, что такого налога не будет.

Сейчас россиянам рассылают по WhatsApp следующее сообщение.

«Финансовая организация «Сбербанк» ввела налог 4% за переводы денег с карты на карту. Налог начнет действовать с 1 января 2019 года. все физические лица, которые получилиденьги от другого человека, также являющегося физическим лицом, будут обязаны осуществить платёж за данную услугу. С перевода от юридического лица взимаются 6% от полученной суммы».

За комментарием редакция «Privet-Rostov.ru» обратилась в пресс-службу Сбербанка где нам сообщили следующее: «Информация полностью не соответствует действительности».

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Источник:Privet-Rostov.ru