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Как изменится жизнь россиян с 1 апреля

2-04-2017, 22:10

Апрель принесёт с собой ряд изменений, которые повлияют на жизнь россиян.

 

 

В апреле россиян ждет повышенная пенсия и новые налоговые условия.

 

Пенсии немного подрастут

 

С 1 апреля средняя страховая пенсия по старости увеличится на 35 рублей. Это средняя. А у каждого пенсионера будет своя добавка. Поскольку повышается пенсионный балл, в котором рассчитывается пенсия. Через несколько дней он будет стоить на 0,38 процента больше, чем сейчас. То есть, 78,58 рубля.

 

Также с 1 апреля социальные пенсии повысят на 1,5 процента. Прибавка коснется почти 4 миллионов человек, среди которых инвалиды, ветераны войны и другие льготники. В среднем их социальные пенсии поднимутся до 8 742 рубля, а у детей-инвалидов до 13 241 рубля, пишет rg.ru.

 

В России усилят контроль за лекарствами

 

С 1 апреля значительно расширяются требования к срочной отчетности в Росздравнадзор о нежелательных реакциях и к периодической отчетности по безопасности лекарственных препаратов. Как сообщили на сайте Росздравнадзора, мониторинг лекарственных средств будет проходить на современном научном уровне, что обеспечивает раннее выявление угроз жизни и здоровью, возникающих при применении препаратов. Это должно защитить население от потенциально опасных лекарств.

 

ЦБ ужесточил оценку экономического положения банков

 

С 1 апреля Банк России начнет рассчитывать риски концентрации банков, размер активов которых составляет 500 миллиардов рублей и более. Это один из новых критериев, по которым регулятор определяет экономическую устойчивость кредитных организаций. Первая оценка показателя риска концентрации для банков, размер активов которых составляет менее 500 миллиардов рублей, будет проведена по состоянию на 1 октября 2017 года.

 

Заканчиваются льготы по налогу на имущество

 

30 апреля станет последним днем, когда россиянам не будут начисляться пени за неоплаченные платежки по налогу на имущество физических лиц за 2015 год. Но касается эта норма не всех. А только тех регионов (из 28), которые первыми перешли на расчеты имущественного налога за 2015 год, исходя из кадастровой (а не инвентаризационной) стоимости и не установили у себя дополнительный период без пени. Отсрочка по начислению пени давалась, чтобы у налогоплательщиков было время уточнить свои обязательства и кадастровую стоимость.

 

Неделя неполная - отпуск по полной

 

30 апреля Россия присоединится к Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени. Речь идет о тех, кто трудится меньше восьми часов в день и сорока часов в неделю.

 

Отныне, если работодатель сокращает ваше рабочее время, он все равно должен соблюдать все правила, которые действуют при полной загрузке. Это, например, оплата отпуска, больничных, работы в праздничные дни. И все это положено подробно расписать в трудовом договоре.



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