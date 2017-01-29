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Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями

Сегодня, 14:01

Крупнейшие банки России и Турции заявили о намерении ввести оборот рубля в туристическом секторе республики.

 

 

Предположительно, для реализации этой задумки два крупнейших банка России и Турции заключат договор, согласно которому в отделениях банка и банкоматах можно будет снимать деньги в рублях без комиссии.

Внедрение системы осуществит Сбербанк совместно с турецким Denizbank, отмечает «Федеральное агентство новостей».

"Некоторые туроператоры и отели уже готовы предоставить российским туристам услуги, которые будут оплачиваться не в лирах, а в рублях", - сообщил генеральный директор Denizbank Хакан Атеш.



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