Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями
Крупнейшие банки России и Турции заявили о намерении ввести оборот рубля в туристическом секторе республики.
Предположительно, для реализации этой задумки два крупнейших банка России и Турции заключат договор, согласно которому в отделениях банка и банкоматах можно будет снимать деньги в рублях без комиссии.
Внедрение системы осуществит Сбербанк совместно с турецким Denizbank, отмечает «Федеральное агентство новостей».
"Некоторые туроператоры и отели уже готовы предоставить российским туристам услуги, которые будут оплачиваться не в лирах, а в рублях", - сообщил генеральный директор Denizbank Хакан Атеш.
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