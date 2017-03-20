Visa разрешила российским банкам брать дополнительную комиссию с владельцев карт
Российским банкам разрешили брать дополнительную комиссию с держателей карт Visa за снятие наличных денег в банкоматах, сообщают «Ведомoсти» со ссылкой на источники в кредитных организациях.
Ранее финансовая организация, взявшая комиссию за снятие денег с карты в «чужом» банкомате, самостоятельно рассчитывалась за транзакцию с банком-владельцем этого банкомата.
Межбанковская комиссия Visa составляет 0,45% от суммы транзакции + три рубля. Новые правила предлагают оставить этот размер комиссии или снизить его до 0,25%, добавив комиссию с клиента, которую банки установят самостоятельно.
Предполагается, что новая комиссия появится в дополнение к ней. Это в свою очередь обернётся подорожанием для владельцев карт при снятии наличных в банкоматах.
Глава российского представительства Visa Екатерина Петелина сообщила изданию, что тарифная политика платежной системы меняется в зависимости от изменений рынка. К слову, по данным «Ведомостей», в ближайшее время свои тарифы может пересмотреть и Mastercard.
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