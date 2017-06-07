Россиян предупреждают о росте числа фальшивок в банкоматах

Банк России отмечает большое количество вбросов фальшивых купюр в банкоматы из-за того, что кредитные организации экономят на безопасности. Об этом пишут СМИ со ссылкой на заявление первого зампреда Банка России Георгия Лунтовского.

«В последнее время участились случаи выдачи из банкомата изделий, сходных с банкнотами Банка России. Основная причина роста данного вида мошенничества - использование дешевых моделей банкнотоприемных устройств, проверяющих один-два защитных признака», - сказал он в ходе третьей международной конференции «Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения».

При этом ЦБ требует проверять не менее четырех машиночитаемых защитных признаков, сообщает Privet-Rostov.ru

Для вброса мошенники используют не только откровенные фальшивки, но и склеенные купюры с использованием ключевых фрагментов подлинных банкнот. В результате люди получают фальшивые деньги там, где они этого меньше всего ожидают - в банкоматах.

По словам Лунтовского, Банк России рассматривает различные способы стимулировать интерес банков к установке надежных банкоматов. Например, это может быть введение платности за проведение операций в системе Банка России для банков-нарушителей, пишет Privet-Rostov.ru