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В России хотят отменить бумажные деньги

25-01-2017, 11:29

Для россиян готовится очередное нововведение. Власти хотят ограничить оборот наличных денег и перейти к электронным способам расчета, сообщает Privet-Rostov.ru

 

 

По мнению законодателей, данная мера поможет в борьбе с теневой экономикой и коррупцией, а также справится с фальшивомонетчиками и устранит «серые зарплаты в конвертах».

При этом вышеуказанное предложение выносится на повестку дня уже не первый раз. Об ограничении обращения наличных денег в Минфине и ЦБ заговорили еще в 2012 году.

По мнению главы министерства, запрет совершения крупных покупок за наличный расчёт позволит сделать экономику России более прозрачной, кроме того, такие ограничения являются элементом «обеления экономики», «за счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов, сделать экономику более прозрачной».

Многие депутаты уже поддержали эту инициативу, сообщают «Известия».

Отметим, министр финансов Антон Силуанов, подчеркнул, что в России к сокращению оборота наличных надо идти поэтапно, начиная с расчётов за крупные покупки и не создавая неудобств для граждан и предприятий.



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