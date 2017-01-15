Для россиян готовят повышение цен на продукты первой необходимости

В Правительстве РФ задумались над вопросом сокращения потерь из бюджета, сообщает Privet-Rostov.ru.

Одно из предложений по решению данной проблемы - постепенно отменить льготную ставку НДС. При этом чиновники хотят заменить эту льготу адресной помощью малоимущим, пишет РБК.

Дело в том, что льготная ставка НДС в размере 10% в настоящее время применяют к продуктам первой необходимости, товарам для детей, лекарствам, книгам и учебникам. Из-за нее бюджет каждый год теряет порядка 150 млрд. рублей.

В результате эту льготную ставку решили отменить, а на фоне резкого подорожания огромного количества товаров предоставить малоимущим материальную помощь в размере 1500 рублей — деньгами или продовольственными карточками.

Минфин прокомментировал заявление о серьёзном повышении цен:

Идея отменить льготную налоговую ставку действительно звучала в Минфине. Однако серьёзно это предложение никто не обсуждал, пишет Газета.ру со ссылкой на главу департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексея Сазанова.

Чиновник также заявил, что нужно адекватно оценивать социальные последствия отмены льготной ставки НДС.