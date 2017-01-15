Для россиян готовят повышение цен на продукты первой необходимости
В Правительстве РФ задумались над вопросом сокращения потерь из бюджета, сообщает Privet-Rostov.ru.
Одно из предложений по решению данной проблемы - постепенно отменить льготную ставку НДС. При этом чиновники хотят заменить эту льготу адресной помощью малоимущим, пишет РБК.
Дело в том, что льготная ставка НДС в размере 10% в настоящее время применяют к продуктам первой необходимости, товарам для детей, лекарствам, книгам и учебникам. Из-за нее бюджет каждый год теряет порядка 150 млрд. рублей.
В результате эту льготную ставку решили отменить, а на фоне резкого подорожания огромного количества товаров предоставить малоимущим материальную помощь в размере 1500 рублей — деньгами или продовольственными карточками.
Минфин прокомментировал заявление о серьёзном повышении цен:
Идея отменить льготную налоговую ставку действительно звучала в Минфине. Однако серьёзно это предложение никто не обсуждал, пишет Газета.ру со ссылкой на главу департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексея Сазанова.
Чиновник также заявил, что нужно адекватно оценивать социальные последствия отмены льготной ставки НДС.
Верховный суд России разъяснил, когда можно ездить по «встречке»Транспорт
Аналитики: возможен рост доллара до 120 рублейОбщество
Стала известна сумма маткапитала на 2017 годОбщество
В 2017 расходы на медицину в России сократят на 33%Здоровье
В России хотят изменить систему отчислений с зарплатГород
Министры обороны и финансов поругались на совещании у президентаГород
Пенсионный фонд исчерпал ресурсы на доплаты пенсионерамОбщество
Минфин предлагает заменить государственные детсады частнымиОбщество
Медведев предупредил россиян о сокращении социальных расходовОбщество
Россияне могут остаться без зарплаты в следующем годуГлавное
Россиянам сократили новогодние каникулыГлавное
НДС могут поднять до 25 процентовОбщество
В Краснодаре недоимка в бюджет превышает 1,2 млрд рублейГород
Готовится проект пенсионной реформы: россиян заставят работать до 65Общество
Экс-главу департамента СМИ Кубани судят за растрату 31 миллиона рублейКриминал
Возвращаемся в СССР: в России заговорили о налоге на бездетностьОбщество
Принят закон о повышении акцизов на бензин на 2 руб. за литр с 1Транспорт
Россияне могут готовиться к девальвации рубляГлавное
Россиян попросят скинутся на пенсии: сборы хотят увеличитьГород
Турция просит пощады у РоссииПроисшествия
Дорогу между Адыгеей и Кубанью построят к 2017 годуТранспорт
Проезд в общественном транспорте в Краснодаре до конца 2015 годаТранспорт
Работающим пенсионерам откажут в индексации пенсийГород
Россиян оставят без командировочных: очередная инициатива МинфинаГород
Удалить Рубль взвинтил цены на автомобилиТранспорт
Чиновников лишат санаториев, медстраховки и длинного отпускаГород
За распитие спиртного на улице серьезно накажут рублемКриминал
За распитие спиртного на улице серьезно накажут рублемКриминал
Удалить Доллар может подорожать до 90 рублейГлавное
Центробанк понизит ключевую ставку в конце апреляСобытия
Путин разрешил обналичивать часть маткапиталаГород
Санкциям год: что изменилось?Город
Ставка по ипотеке будет снижена до 12%Город
ГИБДД введет новый 5-тысячный штрафТранспорт
Автомобилистов хотят освободить от "оброка"Транспорт
Детских врачей в России хотят ликвидироватьПроисшествия
Минфин планирует забирать 1% от зарплат на пенсионные накопленияПроисшествия
Правительство наградит доносящих на взяточниковКриминал
Электроника подорожает ещё больше из-за постановления правительстваГород
Ставка по ипотеке может серьёзно снизитьсяСобытия