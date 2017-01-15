Верховный суд России разъяснил, когда можно ездить по «встречке»
Автомобилист, пойманный на встречке, дошел до Верховного суда России и добился отмены наказания за запрещенный маневр, пишет Privet-Rostov.ru.
По сообщению издания «Российская газета», автолюбитель выехал на встречную полосу на трассе и за нарушение был на полгода лишен водительских прав. Россиянин решил не сдаваться и обжаловав решение суда добился справедливости.
Исходя их материалов дела, на указанном участке не было ни сплошной линии, ни каких-либо запрещающих знаков. После того, как водитель обратился в Верховный суд, наказание было отменено.
В результате, после рассмотрения данного резонансного случая Верховный суд России разъяснил обстоятельства, при которых «на встречку» выезжать нельзя:
Такой маневр является нарушением только в тех случаях, когда это прямо запрещено ПДД, а именно, при действии знаков: «обгон запрещен», «Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств», «Направление движения по полосам», «Круговое движение», либо пересечение сплошной линии разметки.
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