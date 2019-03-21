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Результаты приватизации предложили пересмотреть в Краснодаре

21-03-2019, 14:00

С инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Результаты приватизации предложили пересмотреть в Краснодаре


Он считает, что богатства страны были разделены нечестно. В случае, если делилось бы поровну, то хватило бы всем без исключения. Парламентарий предложил пересмотреть результаты приватизации, которая прошла в 90-х годах прошлого столетия, об этом Жириновский написал на своей странице в социальной сети. Госдума предложение не поддержала.

 

- Наша партия убеждена: нужно не только сделать более прозрачной предлагаемую систему приватизации. Но и пересмотреть результаты приватизации прежних лет! Все знают: в 90-х годах прошлого века этот процесс не был честным, — пишет депутат.

 

Парламентарий сделал акцент на то, что в те годы правительство уступило бизнесу всю свою промышленность, буквально за копейки. В результате часть населения осталась нищей, а самая ценная собственность перетекла в руки олигархов, об этом сообщает «ВашГород».

 

 

- Контроль над значительной частью промышленности получили иностранцы, что вообще недопустимо! — возмущен Жириновский.

 

Источник: Privet-Rostov.ru



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