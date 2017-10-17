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В России хотят отменить новогодние каникулы

Вчера, 09:43

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заявил о том, что новогодние каникулы, которые длятся не меньше десяти дней, в России нужно отменить, поскольку граждане уходят в загул и слишком много пьют.

Политик отметил, что эти выходные можно просто включить в ежегодный отпуск, и это станет выходом из ситуации, который устроит всех россиян.

«Новогодние каникулы опять оставили, а статистика показывает, что с 1 по 10 января от злоупотребления алкоголем досрочно погибают 20 тысяч человек. Ну вот зачем это делать? Кто так делает? Госдума. Вы оставьте дни отдыха, но пускай это будет дополнительный отпуск, человек сам решит, когда отдыхать», - считает политик.



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