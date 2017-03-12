Российскую участницу «Евровидения-2017» хотят наказать на Украине

Конкурсантку «Евровидения-2017» из России Юлию Самойлову нужно привлечь к ответственности за её визит в Крым.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко.

У меня нет сомнений, что вопрос подбора кандидатуры от РФ на Евровидение был под жёстким контролем Кремля. И там не могли не знать, что Юлия Самойлова была на гастролях в оккупированном Крыму, а значит нарушала законодательство Украины, — сообщил парламентарий.

По его мнению, певица нарушила законодательство Украины.

При этом, отметил Антон Геращенко, въезд на Украину российской участнице не запрещён. Но на её примере депутат предлагает публично показать, что Украина не собирается «оставлять безнаказанным факты нарушения государственной границы Украины».

Напомним, «Первый канал» озвучил имя участницы, которая представит Россию на конкурсе «Евровидение-2017», написал Privet-Rostov.ru