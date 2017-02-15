Госдума изменила сроки бесплатной приватизации жилья
В России отменили сроки бесплатной приватизации жилья в России.
Госдума приняла в третьем чтении поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья. Об этом сообщается на сайте парламента.
Напомним, по действующему законодательству бесплатная приватизация должна была закончиться 1 марта 2017 года. Новый закон исключает ограничение сроков.
При подаче заявления нужно предъявить документы, удостоверяющие личность, на всех членов семьи — участников приватизации (паспорта, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей), свидетельства о браке или о расторжении брака, справку о регистрации по месту жительства. Также нужны документы, подтверждающие право гражданина на пользование жилым помещением. Это может быть ордер или договор соцнайма.
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