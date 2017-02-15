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Госдума изменила сроки бесплатной приватизации жилья

15-02-2017, 23:01

В России отменили сроки бесплатной приватизации жилья в России.

 

 

Госдума приняла в третьем чтении поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья. Об этом сообщается на сайте парламента.

Напомним, по действующему законодательству бесплатная приватизация должна была закончиться 1 марта 2017 года. Новый закон исключает ограничение сроков.

При подаче заявления нужно предъявить документы, удостоверяющие личность, на всех членов семьи — участников приватизации (паспорта, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей), свидетельства о браке или о расторжении брака, справку о регистрации по месту жительства. Также нужны документы, подтверждающие право гражданина на пользование жилым помещением. Это может быть ордер или договор соцнайма.



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