Правила продажи бензина изменятся в Краснодаре

С инициативой выступило министерство промышленности и торговли.

Нововведения позволят автомобилистам самим контролировать количество и качество бензина на АЗС. Заправки обяжут иметь мерник, чтобы автомобилисты могли убедиться в отсутствии недолива. Также раз в неделю будет проводится контроль колонок и обнародовать результаты проверок перед клиентами, об этом сообщаетVse42.ru.

АЗС разрешат продавать лишь бензин и дизтопливо, которое соответствует ГОСТу.

Источник:Privet-Rostov.ru