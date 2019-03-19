Правила продажи бензина изменятся в Краснодаре
С инициативой выступило министерство промышленности и торговли.
Нововведения позволят автомобилистам самим контролировать количество и качество бензина на АЗС. Заправки обяжут иметь мерник, чтобы автомобилисты могли убедиться в отсутствии недолива. Также раз в неделю будет проводится контроль колонок и обнародовать результаты проверок перед клиентами, об этом сообщаетVse42.ru.
АЗС разрешат продавать лишь бензин и дизтопливо, которое соответствует ГОСТу.
Источник:Privet-Rostov.ru
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