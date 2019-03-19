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Правила продажи бензина изменятся в Краснодаре

19-03-2019, 17:14

С инициативой выступило министерство промышленности и торговли.

 

Правила продажи бензина изменятся в Краснодаре


Нововведения позволят автомобилистам самим контролировать количество и качество бензина на АЗС. Заправки обяжут иметь мерник, чтобы автомобилисты могли убедиться в отсутствии недолива. Также раз в неделю будет проводится контроль колонок и обнародовать результаты проверок перед клиентами, об этом сообщаетVse42.ru.

 

 

АЗС разрешат продавать лишь бензин и дизтопливо, которое соответствует ГОСТу.

 

Источник:Privet-Rostov.ru



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