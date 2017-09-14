Часть россиян могут освободить от платы за капремонт
Депутат Госдумы РФ Андрей Палкин предложил освободить россиян, проживающих в аварийном и ветхом жилье от обязательных плат за капремонт.
Соответствующим законопроектом депутат намерен устранить несправедливость, которая сейчас есть в нашей стране.
«Взносы на капремонт не уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме, признанном в установленном правительством РФ порядке ветхим или аварийным и подлежащем сносу», — цитируют «Известия» справку к законопроекту.
Парламентарий считает, что собственники не должны платить за ремонт того жилья, которое всё равно будут расселять и в ближайшее время оно приобретёт статус аварийного. Андрей Палкин отметил, что в аварийном жилье проживать запрещено, в то время как ветхие дома не требуют немедленного расселения.
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