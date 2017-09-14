Регистрация
Важные темы
» » Часть россиян могут освободить от платы за капремонт


Часть россиян могут освободить от платы за капремонт

14-09-2017, 09:46

Депутат Госдумы РФ Андрей Палкин предложил освободить россиян, проживающих в аварийном и ветхом жилье от обязательных плат за капремонт.

 

 

Соответствующим законопроектом депутат намерен устранить несправедливость, которая сейчас есть в нашей стране.

«Взносы на капремонт не уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме, признанном в установленном правительством РФ порядке ветхим или аварийным и подлежащем сносу», — цитируют «Известия» справку к законопроекту.

Парламентарий считает, что собственники не должны платить за ремонт того жилья, которое всё равно будут расселять и в ближайшее время оно приобретёт статус аварийного. Андрей Палкин отметил, что в аварийном жилье проживать запрещено, в то время как ветхие дома не требуют немедленного расселения.



Прочитали - 142
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Покупки россиян в интернет-магазинах могут значительно подорожать

Покупки россиян в интернет-магазинах могут значительно подорожать

Инфраструктура
Части россиян запретят продавать собственные квартиры

Части россиян запретят продавать собственные квартиры

Город
Россияне могут вернуть деньги за низкое качество услуг ЖКХ

Россияне могут вернуть деньги за низкое качество услуг ЖКХ

Инфраструктура
Минюст разъяснил в каких случаях у россиян будут отбирать единственное жилье

Минюст разъяснил в каких случаях у россиян будут отбирать

Общество
Часть россиян могут лишить единственного жилья

Часть россиян могут лишить единственного жилья

Город
Бездетных россиян и семьи с одним ребёнком предложили обложить налогом

Бездетных россиян и семьи с одним ребёнком предложили обложить налогом

Общество
Россиян смогут выселять и лишать жилья в один момент

Россиян смогут выселять и лишать жилья в один момент

Город
Следуя примеру Москвы, хрущёвки намерены снести по всей России

Следуя примеру Москвы, хрущёвки намерены снести по всей России

Инфраструктура
Генпрокуратура признала взносы на капремонт незаконными

Генпрокуратура признала взносы на капремонт незаконными

Главное
Пенсионеров могут освободить от платы за капремонт

Пенсионеров могут освободить от платы за капремонт

Общество
Мертвую женщину нашли в многоквартирном доме в Краснодаре

Мертвую женщину нашли в многоквартирном доме в Краснодаре

Криминал
У россиян будут забирать единственное жильё

У россиян будут забирать единственное жильё

Общество
Часть россиян начнут платить за воду и свет на 50 процентов больше

Часть россиян начнут платить за воду и свет на 50 процентов больше

Город
Часть россиян могут освободить от налогов

Часть россиян могут освободить от налогов

Общество
У должников хотят отбирать единственное жильё

У должников хотят отбирать единственное жильё

Общество
Правительство готовит законопроект о налоге на тунеядство

Правительство готовит законопроект о налоге на тунеядство

Общество
Самозанятых россиян могут освободить от налогов на 2 года

Самозанятых россиян могут освободить от налогов на 2 года

Инфраструктура
Госдума может принять антинародный закон

Госдума может принять антинародный закон

Инфраструктура
Пенсионерам пообещали компенсировать взносы за ЖКХ

Пенсионерам пообещали компенсировать взносы за ЖКХ

Общество
Россияне смогут меньше платить за ЖКХ

Россияне смогут меньше платить за ЖКХ

Инфраструктура
Россияне обеднеют от нового налога

Россияне обеднеют от нового налога

Главное
Россиян хотят освободить от непомерных долгов

Россиян хотят освободить от непомерных долгов

Общество
Россиянка послала Путину 110 рублей

Россиянка послала Путину 110 рублей

Общество
Россиян заставят объяснять наличие крупных сумм денег

Россиян заставят объяснять наличие крупных сумм денег

Город
Дальнобойщики пообещали устроить недельную забастовку

Дальнобойщики пообещали устроить недельную забастовку

Транспорт
Госдума предложили избавить автомобильные номера от кода региона

Госдума предложили избавить автомобильные номера от кода региона

Транспорт
Кудрин предсказал повышение налогов в России

Кудрин предсказал повышение налогов в России

Происшествия
В ожидании аварии. В России водителей запишут в доноры органов

В ожидании аварии. В России водителей запишут в доноры органов

Транспорт
В Краснодаре спрос на жилье упал на 30%

В Краснодаре спрос на жилье упал на 30%

Город
Почему потенциальных маньяков не изолируют от россиян (фото)

Почему потенциальных маньяков не изолируют от россиян (фото)

Криминал
Капитальный ремонт: что в системе оплаты может измениться

Капитальный ремонт: что в системе оплаты может измениться

Город
Еще один выходной хотят сделать в России

Еще один выходной хотят сделать в России

Город
Россиянам позволят отдавать жилье государству

Россиянам позволят отдавать жилье государству

Город
Алкоголь будут продавать только в спецмагазинах

Алкоголь будут продавать только в спецмагазинах

Криминал
В России могут запретить секс до брака

В России могут запретить секс до брака

События
Ветеранов войны могут освободить от платы за коммунальные услуги

Ветеранов войны могут освободить от платы за коммунальные услуги

Город
Жители новых домов не будут делать взносы на капремонт

Жители новых домов не будут делать взносы на капремонт

Инфраструктура
Неликвидная

Неликвидная "вторичка" подешевеет до 50% в 2015 году

Город
Пострадавшие от стихии смогут получить новые квартиры только по страховке

Пострадавшие от стихии смогут получить новые квартиры только по

---
Приватизированные квартиры разрешат возвращать государству

Приватизированные квартиры разрешат возвращать государству

Город
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+