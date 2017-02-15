Пенсионеров могут освободить от платы за капремонт

Вчера, 16 февраля, в Госдуму был вынесен законопроект, предусматривающий освобождение всех пожилых людей от взносов на капитальный ремонт. Инициаторами проекта стали депутаты от партии ЛДПР.

Согласно документу, сейчас закон освобождает от ежемесячных выплат только часть пенсионеров. В категорию «капитальных льготников» попадают граждане старше 70 лет, которые проживают в своих квартирах в одиночестве. При этом полностью от уплаты их не освобождают – одиноким пожилым пенсионерам дается скидка в 50 процентов. Чтобы добиться полного освобождения от взносов, нужно дожить до 80 лет.



Авторы нового закона отмечают, что пенсионеры просто не доживают до положенных им льгот, получается, что они платят за то, чего не увидят.

Кроме того, депутаты отметили, что сейчас, чтобы получить льготы, многие пенсионеры выписывают из квартир проживающих с ними родственников, пытаясь сократить свои расходы.