Татарские встречи на берегу Персидского Залива: Мой гость - Элвин Грей





Мой гость - Элвин Грей





Татарские встречи на берегу Персидского залива - одна из самых ярких страницмоей жизни в Объединенных Арабских Эмиратах. Люди, которых я встречал здесь были разных национальностей, и каждый из них оставил в моей жизнисвой след, подарив драгоценные минуты дружеского общения. Но в силу каких-то ментальных особенностей, «татарские встречи» (как я их обозначил в заглавии этой статьи), стали для меня знаковыми, словно очертив ареал некого культурного единства.





Элвин Грей (Радик Юльякшин) – российский поп-исполнитель, имя которого хорошо известно среди молодежи.Достаточно сказать, что творчество певца заслужило высокую оценку в Казани, где он получил премию крупнейшей компании на рынке Татарстана «Барс-медиа», гран-при «Болгар радиосы» (в номинации «Хит года») и награду республиканского музыкального телеканала ТМТV(«Клип года»).





Все наши встречи с Элвином на берегу Персидского Залива происходили не только в рамках личного общения, но явились большим сюрпризом для многих (особенно молодых) представителей Ассоциации татаро-башкирских диаспор в ОАЭ.





Так совпало, что во время его пребывания у меня в гостях, одним из самых заметных событий в жизни татаро-башкирской диаспоры в ОАЭ стал праздничный вечер в честь Ураза-байрам в ресторане «Казань» в эмирате Шарджа, куда съехались гости из эмиратов Абу-Даби, Дубаи, Аджмана, Рас аль-Хаймы. Больше того, на праздничный вечер с соотечественниками приехали из России - легендарный знаток передачи «Что, Где, Когда?» - Нурали Латыпов.









Связь поколений: Исмагил Шангареев, Элвин Грей и Нурали Латыпов





Для Элвина Грея эта встреча с соотечественниками была неожиданной и приятной как для любого творческого человека, попавшего не просто в аудиторию, где слушают его, но, и, где слушает он. Это относится, прежде всего, к словам Нурали Латыпова, который, в частности, сказал, что «Для понимания важности взаимосвязи в человеческом сознании духовно-религиозного, культурно-национального и континентального евразийского мышления - сделано немало, и я горд тем, что наша с Исмагилом Шангареевым книга «Ислам и Мир», вносит в этот непростой процесс воспитания синтетического евразийского мышления свой весомый вклад».





Обращаясь к гостям на вечере в честь Ураза-байрам, Элвин поделился своими планами на будущее, рассказал о себе, особо отметив, что в феврале 2016 года стал участником юбилейного концерта премии «Болгар радиосы» в Кремлевском дворце.

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Элвин Грей и Исмагил Шангареев





И представляется вполне закономерным, что Элвин Грей заслужил почетное право представлять татарскую песню в Кремле по итогам зрительского голосования в рамках проекта «Музыкаль дистэ» («Музыкальная десятка»).





Хочу особо отметить, что Элвин прошел нелегкую трудовую школу. Начиная с 11 лет (после того как погиб его отец) он пытался зарабатывать как мог, нередко разгружая вагоны, чтобы помочь семье.





Элвин рассказывал, что под псевдонимом Элвин Грей (такой выбор он объясняет внешней схожестью с мультяшным Элвином и стремление походить на персонажа Александра Грина) он впервые выступил в 2012 году на одном из концертов в Уфе и был очень город, что тогда партнером по сцене стала София Ротару.





Здесь на берегу Персидского Залива ему посчастливилось встретится с другой, на мой взгляд, не менее значимой легендой российской эстрады – БариАлибасовым.









Связь поколений.





Мы с Бари хорошие друзья, и наш опыт, естественно, был интересен Элвину, как будущему музыкальному продюсеру, которым он мечтает стать. В конце 80-х годов ХХ века, я занимался бизнесом по производству аудионосителей, активно поддерживал и пропагандировал группу «Ласковый май», в те же годы Бари создал свою знаменитую группу «На-На».





Нам с Бари, в свою очередь, был интересен опыт Элвина в продвижении своего музыкального продукта в социальных сетях. Только на инстаграм певца подписано 376 тысяч человек.Однако, представляется особенно важным, что молодой человек, разгружавший вагоны, чтобы поддержать семью, на своем примере смог доказать, что правильный выбор творческого пути и большой труд, способны творить чудеса. Не забудем при этом его несомненный музыкальный дар.





Видео сюжеты: Исмагил Шангареев и Элвин Грей – татарские встречи на берегу Персидского Залива.





https://www.youtube.com/watch?v=ETEIvORJZnU

https://www.youtube.com/watch?v=uCcYhZrPLcw

https://ok.ru/video/834286586421

https://www.youtube.com/watch?v=xAaI6Y3nMBs

https://www.youtube.com/watch?v=Rq2jfR2dI6E

https://www.youtube.com/watch?v=UmoDHgjUMJg





Татарские встречи на берегу Персидского залива - живая история общения, когда татарскость, а в данном случае татарско-башкирскость, проявлялась как некое родство душ, восходящие к общей истории наших народов, глубинам национального духа.





Исмагил Шангареев. Стокгольм, 2020 г.







